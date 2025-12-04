«Удары по теневому флоту вызвали у России шок» 4.12.2025, 14:28

Даже временное сокращение экспорта нефти становится серьезным ударом по российскому бюджету.

Украина открыла новый фронт против Кремля — на море: под ударом оказываются не только НПЗ, но и российские танкеры стеневого флота, обеспечивающие миллиарды для бюджета Путина. Уже известно о поражении трех судов в Черном Море, но по некоторым данным, поврежденных танкеров может быть в разы больше.

Что известно о реальном масштабе украинской операции? За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, содиректору программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова в Киеве Алексею Мельнику:

— Да, действительно, Украина взяла на себя ответственность за несколько из этих атак. Не то чтобы открыла новый фронт, потому что это входит в стратегию лишения России доходов от продажи нефти и газа. Все это — в одном контексте с теми ударами, которые выполняются по объектам нефтепереработки и транспортировки.

В данном случае действительно то, что были атакованы танкеры в море, а Украина практически немедленно взяла на себя ответственность, что произвело шок не только в самой России, но и глобально. Затем, когда немножко осмыслили какие-то объяснения со стороны Украины, стало более понятно, что это не «танкерная война» в широком смысле, а война против танкеров определенной категории.

Это «теневой флот» Путина, и цели выбирались в тот момент, когда они выпадали полностью из категории легальных перевозок. Поэтому всем понятно, что это — Россия, но именно в тот момент танкеры были без груза, и они формально не принадлежали ни одной из стран. Поэтому Кремлю формально и предъявить нечего, потому что эти суда не числились как собственность Российской Федерации.

— Смогут ли ВСУ ударами по танкерам и Новороссийску фактически остановить экспорт российской нефти через Черное море?

— К сожалению, скорее всего нет, но даже временное сокращение этих объемов или же частичное сокращение в более длительной перспективе — это все равно существенно, поскольку это одна из основных статей дохода российского бюджета.

Второй момент — то, что эти атаки совпали с глобальными процессами на рынке нефти: увеличения добычи, поставок и снижением цен как результатом решений стран ОПЕК. И санкции, которые были введены администрацией Трампа, также повлияли на спрос на российскую нефть и на снижение цены на нее за счет скидок, которые Россия вынуждена давать. Это такой кумулятивный эффект, который должен дать достаточно серьезный результат.

Опасение вторичных санкций со стороны США и вопросы безопасности собственного танкерного флота стимулировали покупателей российской нефти к пересмотру того, насколько это прибыльно, насколько рискованно и насколько безопасно. Имеются в виду риски, связанные как с военными угрозами, так и с вероятностью попадания под вторичные санкции Соединенных Штатов.

