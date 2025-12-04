Когда в Беларуси изменится погода? 4.12.2025, 17:00

Пока синоптики обещают белорусам «еврозиму».

Оперативный прогноз погоды Белгидромета в последние недели стабильно однообразен — туманы, лёгкие морозцы по ночам и ни намёка на декабрьские снегопады. Примерно такие же условия, которые специалисты называют «нормальной еврозимой», спрогнозировали и на грядущие выходные, но предупредили: вскоре всё может поменяться, пишет Telegraf.

На пятницу, 5 декабря, Белгидромет в очередной раз продлил жёлтый уровень опасности из-за густых туманов, которые в последние дни отказываются покидать страну. Потенциальную опасность туманы будут представлять, особенно для автомобилистов, в ближайшие пару суток во всех регионах страны.

При этом в течение дня будет довольно тепло — от +2°С до +8°С, но кое-где могут пройти небольшие дожди.

На выходные Белгидромет дал похожий прогноз, но преимущественно без осадков (они могут пройти лишь местами днём по Витебщине), слабые туманы сохранятся, на дорогах может образоваться гололедица, поскольку ночью возможен лёгкий минус:

в субботу, 6 декабря, ночью в диапазоне -2..+5°С, максимальная днём 0..+7°С;

в воскресенье, 7 декабря, ночью в диапазоне -5..+2°С, максимальная днём -2..+4°С.

Авторы тематического Telegram-канала @nadvorie назвали такие погодные условия «нормальной еврозимой» и предупредили, что они могут сохраняться ещё как минимум неделю. Ещё в начале недели специалисты пояснили, что пока не наблюдается развития устойчивых волн холода с востока, поскольку сейчас на значительной части территории России температура выше климатических норм.

Но, согласно расчётам некоторых прогностических моделей, с 15 декабря «должно всё поменяться» и холодный воздух должен вернуться в регион. Впрочем, далеко не все модели видят скорый приход настоящей зимы в Беларусь.

Так, расчёты Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) ещё недавно показывали поступление сильного холода с севера востока уже 13–16 декабря. Однако обновлённые расчёты, сделанные чуть позже, «смягчили» прогноз, забрав надежду у тех, кто ждёт настоящих декабрьских снегопадов.

Впрочем, авторы канала предупредили, что такие существенные расхождения расчетов «не к добру».

«Это обычно указывает на широкомасштабное изменение циркуляции. Вот только не ясно в какую сторону», — дали свой неоднозначный прогноз специалисты, в очередной раз подтвердив аксиому, которую не раз упоминали белорусские синоптики: точность прогноза погоды можно гарантировать лишь в краткосрочной перспективе, поскольку метеоусловия меняются с каждой минутой.

