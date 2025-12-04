Россияне жалуются на предприятие управделами Лукашенко 4.12.2025, 18:03

Иллюстративное фото

В его продукции нашли кишечную палочку.

Российская Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) обратилась в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси с просьбой изменить статусы шести белорусских предприятий. В их продуктах нашли антибиотики, вредные бактерии и дрожжи, следует из недавнего письма ведомства.

С 4 декабря статус «временно ограничено» в связи с повторным выявлением несоответствий предлагается назначить ОАО «Александрийское» (колбасный цех по производству мясопродуктов и колбасных изделий).

ОАО «Александрийское» входит в состав агропромышленного холдинга Управления делами Александра Лукашенко.

