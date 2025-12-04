Уход Лукашенко неизбежен 1 4.12.2025, 22:36

Фото: AP

Общество вернет себе политическую роль.

Политический аналитик «Радыё Свабода» Валерий Карбалевич рассуждает о том, что будет после ухода Александра Лукашенко, и отвечает на вопросы, ждет ли нас транзит, делукашенизация и вмешательство России. Но в том, что этот уход произойдет, говорит Карбалевич, нет ни капли сомнения.

Наиболее вероятный сценарий перемен – уход Александра Лукашенко, пишет Валерий Карбалевич для платформы «Банк ідэй». Он отмечает, что отход Лукашенко от власти запускает политический процесс, который сейчас полностью заблокирован. В этом свете политический аналитик пытается смоделировать действия основных политических субъектов в это время.

У персоналистской диктатуры нет механизма передачи власти, и беларусский режим здесь не исключение, говорит автор статьи. Система создана под одного человека, поэтому его уход приведет к дестабилизации.

«В такой системе управления вся система властных институтов и механизмов сшита под одного человека, по его образу и подобию, и замкнута на нем. В такой модели персона, стоящая во главе режима, является незаменимой. Лукашенко – ее узловое звено. Его выпадение повлечет за собой эволюцию режима, откроет окно возможностей», – пишет Карбалевич.

Это приведет к конфликтам между созданными институтами власти: президентом, парламентом, правительством, ВНС, Советом безопасности.

«Наделение Всебелорусского народного собрания (ВНС) конституционными полномочиями разбалансировало режим правления. Сейчас все решения принимает Лукашенко, остальные властные институты находятся в замороженном состоянии. А вот без него начнется конфликт между президентом, правительством, парламентом, ВНС, Конституционным судом», – отмечает автор.

Во время вакуума власти, который может образоваться в определенное время после ухода Лукашенко, возможен выход на политическую сцену новых сил, в том числе «его величества народа», влияние которого на данный момент выносится за скобки и не учитывается.

Но события 2020 года показали, что белорусское общество – модернизировано и ориентировано на перемены.

«Общество переросло государство, ему стало тесно в его рамках. Пусть вынужденная эмиграция сотен тысяч людей и изменила социально-политические расклады в стране, тем не менее, у Беларуси есть внутренний потенциал для реформ. В короткий период неизбежного вакуума власти общество может вновь попытаться стать субъектом политики», – отмечает Карбалевич.

Новой правящей команде нужна будет внутренняя легитимность, поэтому она будет вынуждена отказаться от наследства Лукашенко.

«Страна отравлена авторитаризмом Лукашенко, произошло перенасыщение им, маятник общественных настроений сильно закручен в эту сторону. И по законам физики и политики должно произойти его движение в обратном направлении. Беларусь созрела для перемен, которым мешает один человек», – замечает политический аналитик.

Существует стереотип, что Москва обязательно попытается вмешаться в политический процесс и может поставить своего руководителя в Беларуси. Но, по мнению Карбалевича, у России нет успешных примеров «импорта» правителей в постсоветские страны.

«Начнем с того, что у современной России нет опыта и не существует ни одного примера, когда бы она ставила своего протеже в странах постсоветского пространства. Включиться в политическую борьбу для поддержки уже действующих в этих государствах пророссийского кандидата или партии – такое происходит регулярно. Но прислать сюда условного Михаила Муравьева в качестве губернатора, как это произошло в 1863 году для подавления восстания под руководством Кастуся Калиновского, – это маловероятно», – считает политический аналитик.

Чтобы навязать преемника, считает он, нужны выборы, а они несут в себе «риск политического потрясения». Новому правителю нужна будет легитимность не только от Москвы, но и от белорусского общества, ведь так обычно происходит в небольших странах, зависимых от великой державы.

Валерий Карбалевич допускает, что при смене власти в Беларуси активнее может вести себя и Запад, который вынес уроки из событий последних лет.

«Запад медленно реагировал на политический кризис 2020 года в Беларуси, рассматривая его как внутреннюю гуманитарную проблему. Но оказалось, что нерешенность внутрибелорусского конфликта вылилась за пределы страны, создавая проблему региональной и международной безопасности в целом», – пишет Карбалевич.

«Белорусский политический кризис приобрел геополитическое измерение, превратился в фактор международной напряженности, – продолжает политический аналитик. – И пока у власти в Беларуси находится режим Лукашенко, страна останется источником угроз для западных соседей».

И в конце своего материала Валерий Карбалевич подытоживает, что на самом деле не существует никакой предопределенности будущей судьбы Беларуси, а перспективы страны зависят от активности всех политических субъектов, как внутри страны, так и вне ее.

