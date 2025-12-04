закрыть
4 декабря 2025, четверг
Президент «Барселоны»: Я не буду таким как Путин или Мадуро

  • 4.12.2025, 22:44
Жоан Лапорта

Жоан Лапорта заявил, что не будет баллотироваться на третий срок подряд.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что не будет баллотироваться на третий срок подряд.

Лапорта занимает свой пост с 2021 года. Следующие выборы пройдут в 2026-м, передает Mundo Deportivo.

«Когда мы проведем выборы? Когда придет время, в период с 15 марта по 15 июня. В конце января мы выберем наилучшую дату для клуба. Сейчас мы сосредоточены на повседневном управлении клубом, мы прежде всего думаем о команде.

Мы пока не знаем [дату выборов]. Нам нужно посмотреть, как команда выступит в Кубке и Ла Лиге. Избирательный процесс создает для клуба некоторый стресс. Мы не хотим навредить команде.

Я не буду таким как Путин или Мадуро. Президенты могут занимать свой пост два срока подряд, но не более. Я мог бы баллотироваться еще раз, но не планирую этого делать. Это было бы неприемлемо», – сказал Лапорта.

