5 декабря 2025, пятница, 16:29
Netflix купил Warner Bros

  • 5.12.2025, 16:23
За $83 миллиарда.

Компания Netflix заключила соглашение о приобретении Warner Bros. Discovery за примерно 82,7 миллиарда долларов США (27,75 доллара за акцию WBD), говорится в пресс-релизе Netflix в пятницу, 5 декабря.

Netflix объявила о заключении окончательного соглашения, согласно которому компания приобретет Warner Bros., включая ее кино- и телевизионные студии HBO Max и HBO.

Ожидается, что сделка будет закрыта в течение 12−18 месяцев, в частности, после отделения подразделения глобальных сетей WBD, Discovery Global, в новую публичную компанию, которое должно быть завершено в третьем квартале 2026 года.

Совет директоров Netflix и WBD единогласно одобрил соглашение. В релизе отмечается, что Netflix сохранит текущую деятельность Warner Bros.

