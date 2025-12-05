Netflix купил Warner Bros 5.12.2025, 16:23

За $83 миллиарда.

Компания Netflix заключила соглашение о приобретении Warner Bros. Discovery за примерно 82,7 миллиарда долларов США (27,75 доллара за акцию WBD), говорится в пресс-релизе Netflix в пятницу, 5 декабря.

Netflix объявила о заключении окончательного соглашения, согласно которому компания приобретет Warner Bros., включая ее кино- и телевизионные студии HBO Max и HBO.

Ожидается, что сделка будет закрыта в течение 12−18 месяцев, в частности, после отделения подразделения глобальных сетей WBD, Discovery Global, в новую публичную компанию, которое должно быть завершено в третьем квартале 2026 года.

Совет директоров Netflix и WBD единогласно одобрил соглашение. В релизе отмечается, что Netflix сохранит текущую деятельность Warner Bros.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com