6 декабря 2025, суббота, 4:42
Сборные Мексики и ЮАР сыграют в матче открытия ЧМ-2026

  6.12.2025, 3:59
Встреча состоится 11 июня в Мехико на стадионе «Ацтека».

В первом матче чемпионата мира по футболу 2026 года сыграют сборные Мексики и ЮАР.

Встреча состоится 11 июня в Мехико, на стадионе «Ацтека», который вмещает 87 523 зрителя.

Жеребьевка группового турнира ЧМ-2026 проходит в Вашингтоне.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси). Мексика и Канада примут по 13 матчей, США — 78.

