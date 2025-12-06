В Европу приходит историческая «декабрьская жара»
- 6.12.2025, 9:15
А что будет в Беларуси?
Чрезвычайная жара, несвойственная декабрю, приходит в Европу. Среди прочего она приведет к таянию снега в горах. Тепло будет в ближайшие дни и в Беларуси, пишет сайт телеканала «Белсат».
Как отмечает телеграм-канал @nadvorie, в ближайшие дни — 8–15 декабря — Европу охватит историческая декабрьская жара. Температура превысит обычные значения на 3–6°С или даже на 10–15°С.
Исключительно теплый воздух пересечет Европу с юго-запада на северо-восток с температурами выше +10°С и даже выше +15°С. Жара дойдет даже до Скандинавии.
«Ожидается сотня, если не тысяча сообщений о рекордной температуре воздуха со всего континента. Только Италия не увидит тепла», — отмечают авторы канала.
На севере Испании будет около +20°С. На Канарских островах будет от +20 до +25°С и небо будет пасмурным вследствие прибытия пыли из Сахары. Эта весенняя погода в середине декабря приведет к таянию снега в горах.
А что в Беларуси?
Что касается Беларуси, то, согласно Белгидромету, в субботу, 6 декабря, погоду в Беларуси будут определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса. Будет облачно, днем с прояснениями. Ночью местами по стране пройдут небольшие дожди, днем — преимущественно без осадков. В отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −1…+5°С, максимальная днем +1…+7°С.
В воскресенье, 7 декабря, на погоду в Беларуси повлияют влажные воздушные массы с Украины. Будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами по юго-востоку Беларуси пройдут небольшие осадки, днем на большей части территории — кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах будут образовываться слабые туман и гололед. Ветер умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2°С, максимальная днем −2…+4°С.
В понедельник, 8 декабря, погоду в Беларуси будут определять неустойчивые воздушные массы и атмосферные фронты с территории Польши. Будет облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах — гололедица. Ветер умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −4…+3°С, максимальная днем −1…+6°С.