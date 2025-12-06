У «Белтелеком» появились важные новшества для клиентов 2 6.12.2025, 18:51

1,968

Подробности.

«Белтелеком» ввел несколько новшеств для клиентов. «Зеркало» рассказывает подробности.

«Белтелеком» до 15 февраля 2026-го предлагает акцию — новые клиенты могут подключить пакет услуг линейки «ЯСНА 200» по цене от 12,25 рубля в месяц (она будет действовать в течение года). Скидка составляет 75%. Воспользоваться этим предложением могут жители Гомеля, Добруша, Жлобина, Калинкович, Мозыря, Рогачева, Светлогорска, Речицы, а также некоторых других населенных пунктов.

1 декабря «Белтелеком» прекратил трансляцию тестовых телеканалов MEZZO LIVEHD TV (88-я кнопка) и MEZZO TV (90-я кнопка) в расширенных и базовых пакетах ZALA IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA.

Компания с 1 декабря также изменила график работы некоторых офисов по продажам. Это затронуло подразделения в Ветке, Корме, Чечерске, Октябрьском, Ельске, Наровле, Брагине, Лоеве. Новый график работы: в будние — с 09.00 до 18.00, а обед с 13.00 до 14.00. Выходные — суббота, воскресенье и праздничные дни.

С 1 декабря для новых абонентов в Гомельской области «Белтелеком» запустил специальное предложение — подключить тариф «Видеоконтроль Дом» или «Видеоконтроль Дом Лайт» можно от 9,8 рубля в месяц за одну камеру. То есть скидка в течение года будет на уровне 30%. Акция действует только до 28 февраля 2026 года.

Интернет-магазин компании расширил список товаров, которые можно взять в рассрочку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com