Белгород остался без электричества после падения российской авиабомбы на подстанцию 1 6.12.2025, 19:57

1,946

Взрыв оставил заметную воронку.

Вечером 6 декабря в районе электроподстанции на Сторожевой улице в Восточном округе Белгорода произошел взрыв, после чего часть областного центра, а также пригород остались без электричества. Как сообщает «Пепел», произошел нештатный сход авиационной бомбы с российского боевого самолета.

Согласно подсчетам Astra, это уже как минимум 133 авиабомба, которую российские истребители уронили на контролируемой РФ пограничной территории с начала года.

«Пепел» отмечает, что перед взрывом в Белгороде не сработала тревога ракетной опасности и не было предупреждений об опасности беспилотников, что доказывает падение российского снаряда. Как рассказали жильцы домов в районе падения авиабомбы, перед происшествием они слышали гул летящего самолета, двигавшегося к границе. Взрыв оставил заметную воронку недалеко от подстанции на Сторожевой. Место удара было оцеплено, на месте работают экстренные службы. Белгородский губернатор подтвердил факт отключения электричества и заявил, что причина ЧП — «прилет неустановленного боеприпаса». По его словам, в результате взрыва пострадал один человек.

«До сих пор в части Белгорода и Белгородского округа наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии. Мужчину, пострадавшего в Белгороде, бригада скорой помощи доставляет для обследования в городскую больницу № 2 г. Белгорода с предварительным диагнозом «баротравма», — написал глава региона в телеграм-канале. Помимо этого, повреждения получил грузовой автомобиль, а в двух частных домах выбило окна.

В самом Белгороде некоторое время отсутствовало электроснабжение в ряде районов. В местных пабликах сообщали о перебоях в том числе в центре города. Там частично отключились светофоры.

С начала года российские самолеты уронили в приграничной зоне России и оккупированной части Украины уже минимум 133 авиабомбы (ФАБы и УМПБ), а также три ракеты, подсчитывала Astra. За прошлый год на эти территории упали по меньшей мере 165 ФАБов.

