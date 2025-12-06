У Трампа сделали новое заявление о возможности мира между Украиной и РФ 3 6.12.2025, 20:01

Ведется «многоплановая работа».

Украина и Россия сейчас якобы «ближе, чем когда-либо» к заключению мирного соглашения о прекращении войны. Ведется многоплановая работа, в которой участвуют также Соединенные Штаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США при НАТО Мэтью Уитакера во время форума в города Доха в Катаре.

«Знаете, мы близки к миру. Мы ближе, чем когда-либо», - сказал он в ответ на вопрос, когда уже будет подписано мирное соглашение между Украиной и РФ.

При этом Уитакер напомнил, что президент США Дональд Трамп считает, что сейчас есть «сложная ситуация». Обе стороны, по словам посла, буквально «крутят носом» и отказываются от компромисса.

«Не стоит заходить на полпути в мясной магазин, где делают колбасу, и жаловаться, что вам не нравится… Как по мне, мы все на одной волне. С госсекретарем Рубио, вовлеченным в процесс, я вполне уверен, что все перспективы будут рассмотрены, но в то же время нам нужно выяснить, можно ли вообще достичь соглашения», - отметил он.

Уитакер подтвердил, что все, что было изложено в так называемом «мирном плане США» из 28 пунктов, теперь разделено на четыре отдельных трека. А НАТО, Европейский Союз - они работают отдельно от мирного процесса по войне в Украине и от переговоров непосредственно между США и Украиной.

«Все эти треки сейчас движутся параллельно, в реальном времени», - добавил он.

