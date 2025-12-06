Зеленский провел «долгий и содержательный» разговор с командой Трампа 4 6.12.2025, 20:37

1,862

Стали известны детали.

Президент Украины Владимир Зеленский только что провел телефонный разговор со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Стороны обсудили тему окончания войны.

Об этом сообщается в Telegram главы Украины.

Зеленский проинформировал, что в разговоре также участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

«Мы уделили внимание многим аспектам и довольно быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом», - рассказал президент Украины.

Глава государства подчеркнул, что Украина настроена честно работать с США и в дальнейшем, чтобы реально принести мир.

«Договорились о следующих шагах, форматах разговора с Америкой. Спасибо президенту Трампу за такой интенсивный подход к переговорам», - говорится в заметке.

Также Зеленский добавил, что ждет Умерова и генерала Гнатова с подробным отчетом, поскольку не все есть возможность обсудить по телефону.

«Нужно детально поработать с командами над идеями и предложениями. Наш подход - все должно быть способным сработать, каждая важная вещь для мира, безопасности и восстановления», - резюмировал президент Украины.

