закрыть
6 декабря 2025, суббота, 21:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский провел «долгий и содержательный» разговор с командой Трампа

4
  • 6.12.2025, 20:37
  • 1,862
Зеленский провел «долгий и содержательный» разговор с командой Трампа

Стали известны детали.

Президент Украины Владимир Зеленский только что провел телефонный разговор со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Стороны обсудили тему окончания войны.

Об этом сообщается в Telegram главы Украины.

Зеленский проинформировал, что в разговоре также участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

«Мы уделили внимание многим аспектам и довольно быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом», - рассказал президент Украины.

Глава государства подчеркнул, что Украина настроена честно работать с США и в дальнейшем, чтобы реально принести мир.

«Договорились о следующих шагах, форматах разговора с Америкой. Спасибо президенту Трампу за такой интенсивный подход к переговорам», - говорится в заметке.

Также Зеленский добавил, что ждет Умерова и генерала Гнатова с подробным отчетом, поскольку не все есть возможность обсудить по телефону.

«Нужно детально поработать с командами над идеями и предложениями. Наш подход - все должно быть способным сработать, каждая важная вещь для мира, безопасности и восстановления», - резюмировал президент Украины.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович