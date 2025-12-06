Зеленский провел «долгий и содержательный» разговор с командой Трампа

Зеленский провел «долгий и содержательный» разговор с командой Трампа4
- 6.12.2025, 20:37
- 1,862
Стали известны детали.
Президент Украины Владимир Зеленский только что провел телефонный разговор со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Стороны обсудили тему окончания войны.
Об этом сообщается в Telegram главы Украины.
Зеленский проинформировал, что в разговоре также участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
«Мы уделили внимание многим аспектам и довольно быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом», - рассказал президент Украины.
Глава государства подчеркнул, что Украина настроена честно работать с США и в дальнейшем, чтобы реально принести мир.
«Договорились о следующих шагах, форматах разговора с Америкой. Спасибо президенту Трампу за такой интенсивный подход к переговорам», - говорится в заметке.
Также Зеленский добавил, что ждет Умерова и генерала Гнатова с подробным отчетом, поскольку не все есть возможность обсудить по телефону.
«Нужно детально поработать с командами над идеями и предложениями. Наш подход - все должно быть способным сработать, каждая важная вещь для мира, безопасности и восстановления», - резюмировал президент Украины.