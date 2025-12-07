Литва может прекратить автобусное сообщение с Беларусью 9 7.12.2025, 17:03

Решение могут принять совместно с Польшей и Латвией.

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что стоит обсудить приостановку регулярных пассажирских перевозок в Беларусь и Россию, пишет (LRT ).

Кондратович предложил обсудить опыт Латвии, власти которой стремятся полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью.

«Безусловно, это, возможно, одна из таких мер. Вопрос только в том, как это повлияет на белорусский режим — болезненно это, или, возможно, это им не очень болезненно, или, возможно, это еще больше повысит враждебные настроения по отношению к Европейскому Союзу и другим странам. Поэтому, полагаю, в данном случае это действительно стоит рассмотрения, нужно смотреть, как будет», — сказал министр агентству BNS.

Этот вопрос Кондратович намерен обсудить на следующей неделе со своими коллегами из Польши и Латвии в Брюсселе.

«Мы затронем этот вопрос вместе. Потому что здесь нужно общее решение, я полагаю, не только Латвии, но и Литвы, и Польши. Нужно посмотреть, какой общий подход», — отметил он.

Проект по прекращению регулярных маршрутов в Беларусь и Россию уже готовит Министерство транспорта Латвии. По словам латвийского министра транспорта Атиса Швинкса, постановление будет основано на соображениях безопасности и предусматривает возможность пересмотра решения в случае изменения ситуации.

Министр отметил, что таким постановлением Кабинета министров будут прекращены регулярные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Беларусь, отозваны действующие разрешения для перевозчиков или будет отказано в их обновлении.

Литовское правительство на следующей неделе намерено объявить чрезвычайную ситуацию из-за угроз, которые несут контрабандные воздушные шары из Беларуси. В то же время оппозиция предлагает объявить не чрезвычайную ситуацию, а чрезвычайное положение.

Полеты контрабандных воздушных шаров из Беларуси за последние месяцы уже несколько раз повлияли на работу Вильнюсского аэропорта.

По данным Министерства внутренних дел, в этом году зафиксировано 599 залетов контрабандных воздушных шаров и 197 дронов в воздушное пространство Литвы. Эти атаки нарушили 320 рейсов, затронули 47 тысяч пассажиров и привели к закрытию аэропортов почти на 60 часов.

В связи с этим, после того как Вильнюс на несколько недель ограничил деятельность пограничных пунктов с Беларусью, Минск отказывается выпускать зарегистрированные в Литве большегрузные автомобили. Руководство Литвы считает эти действия гибридной атакой со стороны белорусских властей.

