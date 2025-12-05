Премьер Литвы: В стране будет введена чрезвычайная ситуация 5.12.2025, 14:45

Инга Ругинене

Уже на следующей неделе.

Поскольку поток метеозондов с контрабандой продолжает нарушать работу Вильнюсского аэропорта, правительство на следующей неделе объявит чрезвычайную ситуацию, заявила премьер-министр Инга Ругинене, сообщает Delfi.lt.

«В настоящее время разрабатывается правовая база и документы для чрезвычайной ситуации. (…) Специалисты приняли решение, что форма чрезвычайной ситуации будет оптимальной на сегодняшний день, и я прислушиваюсь к их мнению, поэтому мы объявим (чрезвычайную ситуацию) на следующей неделе», — заявила И. Ругинене журналистам. «Если ситуация изменится, мы не исключаем возможности углубления», — подчеркнула она.

В то же время, оценивая состоявшуюся в пятницу встречу с лидерами фракций Сейма, премьер-министр заверила, что она была полезной. По ее словам, при обсуждении мер по борьбе с продолжающимся кризисом, связанным с шарами, парламентарии проявили активность и деловитость.

«Спасибо им (лидерам фракций) за активность, деловитость — именно это они продемонстрировали сегодня. Несмотря на то, что в публичном пространстве у нас могут быть разные мнения, сегодня на встрече мы действительно видели общий подход», — сказала И. Ругинене журналистам после заседания Правительства.

В разговоре с премьер-министром приняли участие лидеры оппозиционных консерваторов, либералов, демократов «Во имя Литвы» и староста Смешанной группы депутатов Сейма.

Председатель консерваторов Лауринас Кащюнас после встречи заверил, что, если Литве не удастся добиться результатов в решении кризиса с шарами в сотрудничестве с США, необходимо предпринять конкретный план, который политик назвал «Пожелания Лукашенко».

