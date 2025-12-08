Алексей Протас повторил свою рекордную результативную серию в НХЛ 8.12.2025, 9:02

Алексей Протас

Фото: Getty Images

Белорус набрал очки в шестом матче подряд.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 2:0.

24-летний белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас начал игру на левом фланге второго звена вместе с Джастином Сурдифом и Томом Уилсоном.

Нападающий отметился заброшенной шайбой, продлив свою результативную серию до шести матчей. На этом отрезке Протас набрал 6 (4+2) очков.

Этот показатель повторяет рекордный результативный отрезок в его карьере (18–30 января 2025 года — 7 (3+4) очков в 6 матчах).

В последних 12 матчах на счету Протаса 10 (5+5) очков, а его показатель полезности за этот период составляет «+17».

В последних 5 матчах Протас забил 4 шайбы, из которых 3 были заброшены в пустые ворота.

В сезоне Алексей имеет 20 (10+10) очков в 30 матчах при полезности «+23» и 4 минутах штрафа.

После 29 игр «Вашингтон» набрал 37 очков и занимает 1-е место в Восточной конференции. Команда Спенсера Карбери продолжает набирать очки на протяжении семи встреч.

Следующая игра «Кэпиталз» состоится 12 декабря дома против «Каролина Харрикейнз». Начало — в 03:00 по белорусскому времени.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com