закрыть
8 декабря 2025, понедельник, 9:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бербок отвергла территориальные уступки со стороны Украины

  • 8.12.2025, 9:01
Бербок отвергла территориальные уступки со стороны Украины
Анналена Бербок
Фото: Getty Images

Агрессивные войны нужно осуждать, а не поощрять.

Председатель Генассамблеи ООН и экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок отвергла какие-либо территориальные уступки со стороны Украины ради установления мира. Ее слова приводит телеканал n-tv со ссылкой на интервью изданиям медиагруппы Funke.

По ее словам, агрессивные войны нужно осуждать, а не поощрять. Те, кто поощряют агрессию, «пожнут новые войны», утверждает Бербок.

Экс-глава МИД Германии указала, что было бы равносильно вседозволенности, «если бы мы согласились с тем, что член Совбеза ООН нарушает важнейшее правило Организации Объединенных Наций», имея в виду действия России.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович