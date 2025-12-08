Бербок отвергла территориальные уступки со стороны Украины
- 8.12.2025, 9:01
Агрессивные войны нужно осуждать, а не поощрять.
Председатель Генассамблеи ООН и экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок отвергла какие-либо территориальные уступки со стороны Украины ради установления мира. Ее слова приводит телеканал n-tv со ссылкой на интервью изданиям медиагруппы Funke.
По ее словам, агрессивные войны нужно осуждать, а не поощрять. Те, кто поощряют агрессию, «пожнут новые войны», утверждает Бербок.
Экс-глава МИД Германии указала, что было бы равносильно вседозволенности, «если бы мы согласились с тем, что член Совбеза ООН нарушает важнейшее правило Организации Объединенных Наций», имея в виду действия России.