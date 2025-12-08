«Это уже не колокольчик, а целый набат» 8.12.2025, 13:38

В Беларуси исчезли десятки тысяч медсестер.

Многие белорусы (и во власти тоже) не понаслышке знают о масштабном оттоке медиков из нашей страны. Но речь не только о врачах-специалистах, в республиканской базе вакансий тысячи вакансий медработников среднего и младшего звена: медсестер, фельдшеров, лаборантов, санитаров.

Белстат приводит цифры: на 10 тысяч населения в Беларуси приходится 54 врача и 136 медработников (притом 95% медсестер — женщины), и это лучше, чем кое-где в Европе. Однако анализ медсестринского звена в системе здравоохранения РБ, проведенный при поддержке независимых профсоюзов, показывает: проблема гораздо масштабнее, чем кажется.

«Салідарнасць» заглянула в документ и спросила у эксперта, почему «пропадают» белоруские медсестры.

— Среднее звено — то, на чем в принципе стоит система здравоохранения, — говорит зампредставителя по социальной политике ОПК, один из лидеров профсоюза медиков Станислав Соловей. — Как бы ни звучало для кого-то удивительно, без медсестер медицина может сделать гораздо меньше, чем без врачей.

Но в Беларуси их работа сильно обесценена. В массовом представлении «сестричка» — девочка, которая раздает таблетки, в лучшем случае, помогает врачам в операционном блоке.

В действительности, медсестра — отдельная профессия, учиться ей, на добрый толк, нужно больше, чем это делается в Беларуси (1,10-2,10 года). А разницу дежурства в больнице с опытной медсестрой или студенткой медколледжа знает любой практикующий врач.

— Медсестра — не просто важный человек в коллективе, она незаменимая, — подчеркивает собеседник «Салідарнасці». — С нагрузкой медсестры реанимационного отделения лично я не справлюсь даже близко, это смогут только врачи-реаниматологи или врачи скорой помощи.

Тогда почему в Беларуси ушли из профессии 40 из 130 тысяч подготовленных медсестер? (И это, отметим, данные за 1991-2019 годы, до появления внутренних и внешних шоков: эпидемии ковида, массовых репрессий, начала войны в Украине).

«Худшее проявление патриархата: пашите как лошади, а мы вас назовем украшением»

— Нехватка медработников — мировая проблема…

— Что позволяет белорускому государству говорить: это тренды, у всех так. Но причины нехватки в мире немного другие. Возрастает спрос на медсестер, поскольку население стареет (если мы говорим про Европу), население увеличивается (если речь про Азию).

Плюс, медицина усложняется. Раньше один врач с медсестрой могли сделать операцию — и человек выживал, сейчас нужно четыре врача и две медсестры — и люди больше выживают, раньше выписываются.

Да, в Европе медсестры тоже выгорают, но с этим пытаются бороться, ищут причины. У нас подход проще: дать как можно быльше выпускников, конвейер. И принудительная отработка. А пока первая волна работает, мы новую подготовим.

Практически ГУЛАГовская система: зачем ценить жизнь заключенного, если тебе пришлют новую партию. Год-два — иди, там научишься.

Анализ данных из разных источников позволяет увидеть масштаб манипуляций. Например, Минздрав сообщал, что на октябрь 2023 года в стране было почти 113 тысяч средних медработников, а Фонд соцзащиты называл цифру менее 99,5 тысяч. Откуда такая разница? Вероятно, одни считали реальных людей, а другие — занятые вакансии. Соответственно, и совместительские зарплаты выглядят солидно. Ведь чиновники не говорят, что медработники работают в среднем на 30% больше остальных.

После 2019 года Минздрав вовсе прекратил публиковать ежегодную статистику. Поэтому узнать точные цифры крайне сложно. Но данные, полученные из закрытых отчетов, не стыкуются с официальными и показывают на серьезный дефицит кадров.

— Одна из команд, которая исследует эту проблему, исследует влияние харрасмента (вот ЗДЕСЬ можно принять участие в анкетировании), — рассказывает Станислав Соловей. — Начиная с официальной позиции руководства («украшение коллектива», «наши медсестрички»), мы видим уничижительное восприятие, худшее проявление патриархата: пашите как лошади, а мы вас назовем украшением. Проблема местами даже нормализована: мол, что тут такого-то?

Среди других причин «исчезнувших» медсестер выгорание будет далеко не первым. На поверхности — низкие зарплаты при несоразмерно большой нагрузке и токсичных условиях работы; отсутствие карьерных перспектив; нарушение трудовых прав; конкуренция (заработок медсестры в кабинете косметолога и в поликлинике, не говоря уж о зарплате в РБ и в той же Польше, слишком разнится).

— Я бы еще добавил особенности общего фона в нашей стране, который очень большой части граждан не добавляет радости жизни и желания строить свое будущее, — говорит наш собеседник.

«Власти уперлись, что действуют правильно, и продолжают затягивать петлю»

Белоруские власти проблему осознают. А как решают?

Вместо увеличения зарплат медикам увеличивают надбавки, их можно как дать, так и отнять — удобный инструмент управления и красивой статистики. Вместо диалога и защиты прав медперсонала «дыры» закрывают студентами и интернами, набирают все больше целевиков (если в 2010 году в медколледжах их было 1,8%, то в 2023 — почти половина), которые отрабатывают по распределению 5 лет, а не 2. И радостно рапортуют о «лучшей закрепляемости кадров».

Но это не решение, говорят эксперты: рождаемость в Беларуси падает, количество абитуриентов тоже будет уменьшаться. Проблема откладывается в долгий ящик, но не более.

— В текущем моменте государство справляется или только маскирует проблемы?

— Тут тонкая грань. С одной стороны, наша система здравоохранения работает, и не сказать, что отвратительно, что все пропало. Люди не умирают от аппендицита на улицах, не остаются без медпомощи. Но качество этой помощи — другой вопрос.

Если посмотреть на продолжительность и качество жизни белорусов, адекватность оказания помощи — вот и ответ. Мы могли и должны были быть в куда лучшем положении, чем есть сейчас. Белоруская медицина захлебывается, а должны была развиваться.

Взяв неверный курс, власти уперлись, что действуют правильно, и продолжают затягивать петлю. Чем дальше — тем хуже. Когда закончатся и эти ресурсы — студенты, переработки медперсонала и прочее, — все может посыпаться, как карточный домик. И мы получим кризис такого масштаба, когда больницы будут закрываться из-за отсутствия персонала.

«В медколледжах о каком-то отсеве и речи не идет — и это уже не колокольчик, а целый набат»

Сегодняшняя система здравоохранения Беларуси — пример того, как не должно быть. Как минимум, если думать о будущем, а не рассказывать сказки из прошлого о «бесплатной медицине». Но реально ли сделать лучше — и сколько времени это займет?

По мнению Станислава Соловья, дело не в том, что в министерских креслах сидят сплошь неумные или случайные люди. Были и есть в Минздраве опытные врачи, которые тем не менее вынуждены молчать и прогибаться, лавировать в рамках «линии партии» — чтобы и пользу принести, и не вылететь с работы.

— К сожалению, простых решений вроде «пять простых способов похудеть к лету» тут нет, их физически быть не может, поскольку проблема комплексная, — говорит врач. — Что бы власти не делали, дефицит медсестер будет нарастать — людей просто нет.

Мы не можем, как для поддержки экономики власти берут кредит, так же «одолжить» на несколько лет десяток тысяч медсестер из Португалии. Если в универ, на врачей, идет больше желающих учиться, чем мест, и сохраняется отбор и конкуренция, то в медколледжах о каком-то отборе, отсеве и речи не идет — по сути берут всех, кто подал документы, и это уже не колокольчик, а целый набат.

Решения нужны также комплексные. Если Беларусь, наконец, ратифицирует конвенцию о борьбе с харрасментом, — это решит проблему низких заработков? А если вольет денег в отрасль, решит ли это вопросы нарушения трудовых прав? И чем дальше закрывать глаза на ситуацию, тем больше будет накапливаться проблем, которые придется потом разгребать в аварийном темпе.

Поэтому слона нужно есть целиком с разных сторон.

Без реформ вдолгую сделать что-то глобально невозможно — сама система здравоохранения в Беларуси устарела. А реформы, в свою очередь, невозможны без знания реальной картины дел. Сегодня фальсификация статистики привела к тому, что даже Минздрав не знает, сколько у нас, к примеру, людей вакцинированы от гриппа.

В любом случае, откручивая гайки, мы получим ухудшение ситуации. Резкие изменения могут его ускорить, будет шок без терапии. Поэтому, как мне видится, задачу нужно делить на два этапа: вначале стабилизировать то, что есть сейчас, чтобы было что трансформировать, и постепенно, не на коленке, готовить реформы.

