Американские эксперты определили самые надежные авто современности
- 8.12.2025, 22:18
Специалисты проанализировали 26 популярных марок.
Рейтинг надежности автомобилей опубликовало издание Consumer Reports, которое традиционно занимается потребительскими исследованиями в США.
Эксперты проанализировали от 380 000 владельцев авто 26 популярных марок, которые поделились опытом эксплуатации и рассказали о проблемах. Также во внимание приняли данные тест-драйвов и краш-тестов.
Исследование показало, что гибридные авто сейчас надежнее бензиновых — у них зафиксировано на 15% меньше неисправностей. А вот плагин-гибриды и электромобили, наоборот, менее надежны и у них на 80% больше проблем.
Самые надежные авто на рынке — японского производства. Страну Восходящего Солнца в топ 10 представляют сразу шесть брендов, а лидерами рейтинга являются Toyota, Subaru и Lexus.
Наиболее проблемными признали Ram и Rivian. А вот Tesla, которая ранее также была внизу рейтинга, неожиданно поднялась на 9 место.
Названы и самые надежные модели авто от разных автопроизводителей:
- Buick Envision;
- Chevrolet Corvette;
- Chevrolet Trax;
- Ford Bronco Sport; Ford Bronco Sport;
- Ford F-150 Hybrid; Ford F-150 Hybrid;
- Ford Maverick; Ford Maverick;
- Honda Accord;
- Honda CR-V Hybrid; Honda CR-V Hybrid;
- Kia Carnival Hybrid; Kia Carnival Hybrid;
- Lexus NX Hybrid; Lexus NX Hybrid;
- Subaru Impreza;
- Subaru Crosstrek;
- Subaru WRX;
- Tesla Model Y;
- Toyota 4Runner; Toyota 4Runner;
- Toyota Camry; Toyota Camry;
- Toyota Crown;
- Toyota Grand Highlander Hybrid; Toyota Grand Highlander Hybrid;
- Toyota Land Cruiser Prado; Toyota Land Cruiser Prado;
- Toyota Tacoma;
- Toyota Tundra.