Американские эксперты определили самые надежные авто современности

  • 8.12.2025, 22:18
  • 1,690
Американские эксперты определили самые надежные авто современности

Специалисты проанализировали 26 популярных марок.

Рейтинг надежности автомобилей опубликовало издание Consumer Reports, которое традиционно занимается потребительскими исследованиями в США.

Эксперты проанализировали от 380 000 владельцев авто 26 популярных марок, которые поделились опытом эксплуатации и рассказали о проблемах. Также во внимание приняли данные тест-драйвов и краш-тестов.

Исследование показало, что гибридные авто сейчас надежнее бензиновых — у них зафиксировано на 15% меньше неисправностей. А вот плагин-гибриды и электромобили, наоборот, менее надежны и у них на 80% больше проблем.

Самые надежные авто на рынке — японского производства. Страну Восходящего Солнца в топ 10 представляют сразу шесть брендов, а лидерами рейтинга являются Toyota, Subaru и Lexus.

Наиболее проблемными признали Ram и Rivian. А вот Tesla, которая ранее также была внизу рейтинга, неожиданно поднялась на 9 место.

Названы и самые надежные модели авто от разных автопроизводителей:

- Buick Envision;

- Chevrolet Corvette;

- Chevrolet Trax;

- Ford Bronco Sport; Ford Bronco Sport;

- Ford F-150 Hybrid; Ford F-150 Hybrid;

- Ford Maverick; Ford Maverick;

- Honda Accord;

- Honda CR-V Hybrid; Honda CR-V Hybrid;

- Kia Carnival Hybrid; Kia Carnival Hybrid;

- Lexus NX Hybrid; Lexus NX Hybrid;

- Subaru Impreza;

- Subaru Crosstrek;

- Subaru WRX;

- Tesla Model Y;

- Toyota 4Runner; Toyota 4Runner;

- Toyota Camry; Toyota Camry;

- Toyota Crown;

- Toyota Grand Highlander Hybrid; Toyota Grand Highlander Hybrid;

- Toyota Land Cruiser Prado; Toyota Land Cruiser Prado;

- Toyota Tacoma;

- Toyota Tundra.

