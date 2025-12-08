Американские эксперты определили самые надежные авто современности 8.12.2025, 22:18

1,690

Специалисты проанализировали 26 популярных марок.

Рейтинг надежности автомобилей опубликовало издание Consumer Reports, которое традиционно занимается потребительскими исследованиями в США.

Эксперты проанализировали от 380 000 владельцев авто 26 популярных марок, которые поделились опытом эксплуатации и рассказали о проблемах. Также во внимание приняли данные тест-драйвов и краш-тестов.

Исследование показало, что гибридные авто сейчас надежнее бензиновых — у них зафиксировано на 15% меньше неисправностей. А вот плагин-гибриды и электромобили, наоборот, менее надежны и у них на 80% больше проблем.

Самые надежные авто на рынке — японского производства. Страну Восходящего Солнца в топ 10 представляют сразу шесть брендов, а лидерами рейтинга являются Toyota, Subaru и Lexus.

Наиболее проблемными признали Ram и Rivian. А вот Tesla, которая ранее также была внизу рейтинга, неожиданно поднялась на 9 место.

Названы и самые надежные модели авто от разных автопроизводителей:

- Buick Envision;

- Chevrolet Corvette;

- Chevrolet Trax;

- Ford Bronco Sport; Ford Bronco Sport;

- Ford F-150 Hybrid; Ford F-150 Hybrid;

- Ford Maverick; Ford Maverick;

- Honda Accord;

- Honda CR-V Hybrid; Honda CR-V Hybrid;

- Kia Carnival Hybrid; Kia Carnival Hybrid;

- Lexus NX Hybrid; Lexus NX Hybrid;

- Subaru Impreza;

- Subaru Crosstrek;

- Subaru WRX;

- Tesla Model Y;

- Toyota 4Runner; Toyota 4Runner;

- Toyota Camry; Toyota Camry;

- Toyota Crown;

- Toyota Grand Highlander Hybrid; Toyota Grand Highlander Hybrid;

- Toyota Land Cruiser Prado; Toyota Land Cruiser Prado;

- Toyota Tacoma;

- Toyota Tundra.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com