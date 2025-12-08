Зеленский назвал пять кандидатов на главу Офиса президента Украины

Зеленский назвал пять кандидатов на главу Офиса президента Украины3
- 8.12.2025, 22:25
Кто в списке?
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, кого именно рассматривает на должность главы Офиса президента. В частности, среди кандидатов министр обороны Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, но есть проблема с их заменой на должностях.
Об этом заявил Зеленский в ответ на вопрос журналистов.
Он рассказал, что провел консультации по назначению нового главы ОП. Президент отметил, что у него есть варианты Шмыгаля и Федорова, но Рада должна их снять перед новым назначением.
Зеленский отметил, что в Министерстве цифровой трансформации много людей на замену Федорову, однако с Минобороны, добавил он, все сложнее, поскольку там вопрос бюджета и армии.
- Не уверен, что Рада сможет найти кандидатуру вместе с Кабмином. Потому что они до сих пор не могут найти, если честно, - отметил лидер страны.
Третьим кандидатом является первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, который, по словам украинского президента, очень помогает в переговорном треке.
Президент Украины добавил, что двумя последними кандидатами являются глава Главного управления разведки Кирилл Буданов и заместитель главы ОП Павел Палиса.
- Палиса очень хороший военный, он разбирается сугубо в этом направлении. Я уверен, что он со временем разберется и в таких вещах, но пока мне кажется немного ему не хватит этого и он будет отвлекаться, - сказал Зеленский.