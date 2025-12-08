закрыть
8 декабря 2025, понедельник, 23:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский назвал пять кандидатов на главу Офиса президента Украины

3
  • 8.12.2025, 22:25
  • 2,146
Зеленский назвал пять кандидатов на главу Офиса президента Украины

Кто в списке?

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, кого именно рассматривает на должность главы Офиса президента. В частности, среди кандидатов министр обороны Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, но есть проблема с их заменой на должностях.

Об этом заявил Зеленский в ответ на вопрос журналистов.

Он рассказал, что провел консультации по назначению нового главы ОП. Президент отметил, что у него есть варианты Шмыгаля и Федорова, но Рада должна их снять перед новым назначением.

Зеленский отметил, что в Министерстве цифровой трансформации много людей на замену Федорову, однако с Минобороны, добавил он, все сложнее, поскольку там вопрос бюджета и армии.

- Не уверен, что Рада сможет найти кандидатуру вместе с Кабмином. Потому что они до сих пор не могут найти, если честно, - отметил лидер страны.

Третьим кандидатом является первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, который, по словам украинского президента, очень помогает в переговорном треке.

Президент Украины добавил, что двумя последними кандидатами являются глава Главного управления разведки Кирилл Буданов и заместитель главы ОП Павел Палиса.

- Палиса очень хороший военный, он разбирается сугубо в этом направлении. Я уверен, что он со временем разберется и в таких вещах, но пока мне кажется немного ему не хватит этого и он будет отвлекаться, - сказал Зеленский.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович