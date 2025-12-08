Министр обороны Германии в последний момент отменил визит в Румынию
- 8.12.2025, 22:41
Он должен был состояться уже завтра.
Немецкий министр обороны Борис Писториус отменил свой визит в Румынию, который должен был состояться во вторник, 9 декабря, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Digi24.
Визит Писториуса был объявлен правительством Румынии на прошлой неделе, но вечером в понедельник румынское Министерство обороны объявило о его отмене.
- Министерство национальной обороны сообщает, что в результате изменений в графике немецкой стороны запланированные на завтра, 9 декабря, мероприятия на 57-й авиабазе имени Михеила Когелнихану «Капитан-авиатор Константин Кантакузино» состоятся на уровне государственных секретарей, – говорится в сообщении.
В рамках визита министр обороны Германии должен был встретиться с румынским премьер-министром Илие Боложаном и принять участие в совместной пресс-конференции.
- Первоначально установленный график будет продлен с необходимыми изменениями, чтобы цели обеих сторон были достигнуты, – говорится в сообщении Министерства обороны Румынии.
Об отмене визита Писториуса стало известно на фоне того, что в Румынии до сих пор нет постоянного главы Минобороны.