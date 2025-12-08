Министр обороны Германии в последний момент отменил визит в Румынию 8.12.2025, 22:41

Он должен был состояться уже завтра.

Немецкий министр обороны Борис Писториус отменил свой визит в Румынию, который должен был состояться во вторник, 9 декабря, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Digi24.

Визит Писториуса был объявлен правительством Румынии на прошлой неделе, но вечером в понедельник румынское Министерство обороны объявило о его отмене.

- Министерство национальной обороны сообщает, что в результате изменений в графике немецкой стороны запланированные на завтра, 9 декабря, мероприятия на 57-й авиабазе имени Михеила Когелнихану «Капитан-авиатор Константин Кантакузино» состоятся на уровне государственных секретарей, – говорится в сообщении.

В рамках визита министр обороны Германии должен был встретиться с румынским премьер-министром Илие Боложаном и принять участие в совместной пресс-конференции.

- Первоначально установленный график будет продлен с необходимыми изменениями, чтобы цели обеих сторон были достигнуты, – говорится в сообщении Министерства обороны Румынии.

Об отмене визита Писториуса стало известно на фоне того, что в Румынии до сих пор нет постоянного главы Минобороны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com