закрыть
8 декабря 2025, понедельник, 23:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Министр обороны Германии в последний момент отменил визит в Румынию

  • 8.12.2025, 22:41
Министр обороны Германии в последний момент отменил визит в Румынию

Он должен был состояться уже завтра.

Немецкий министр обороны Борис Писториус отменил свой визит в Румынию, который должен был состояться во вторник, 9 декабря, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Digi24.

Визит Писториуса был объявлен правительством Румынии на прошлой неделе, но вечером в понедельник румынское Министерство обороны объявило о его отмене.

- Министерство национальной обороны сообщает, что в результате изменений в графике немецкой стороны запланированные на завтра, 9 декабря, мероприятия на 57-й авиабазе имени Михеила Когелнихану «Капитан-авиатор Константин Кантакузино» состоятся на уровне государственных секретарей, – говорится в сообщении.

В рамках визита министр обороны Германии должен был встретиться с румынским премьер-министром Илие Боложаном и принять участие в совместной пресс-конференции.

- Первоначально установленный график будет продлен с необходимыми изменениями, чтобы цели обеих сторон были достигнуты, – говорится в сообщении Министерства обороны Румынии.

Об отмене визита Писториуса стало известно на фоне того, что в Румынии до сих пор нет постоянного главы Минобороны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович