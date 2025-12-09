Ученых удивили спутники Урана 9.12.2025, 17:17

1,138

Они более странные, чем ожидалось.

У Урана есть довольно странные спутники. Первые инфракрасные спектры маленьких внутренних спутников планеты, согласно исследованию, показали, что их поверхности гораздо более красные, темные и содержат меньше воды, чем поверхности более крупных и удаленных от Урана спутников, пишет Space.

Пока что единственным космическим аппаратом, который изучал Уран с близкого расстояния, является «Вояджер-2». Зонд NASA пролетел мимо Урана в 1986 году. Тогда астрономы знали, что у Урана есть 5 спутников, но «Вояджер-2» обнаружил еще 11. За последние 39 лет ученые обнаружили еще 13 спутников и по состоянию на 2025 год у Урана обнаружено 29 спутников. Последний был обнаружен ранее в этом году.. Этот спутник, обозначенный как S/2025 U1 пока что является самым маленьким среди всех спутников Урана, ведь его диаметр составляет примерно 10 км. Самым большим спутником Урана является Титания — диаметр примерно 1577 км.

Многие спутники Урана, обнаруженные за последние 39 лет, имеют довольно маленький размер от нескольких десятков до менее 200 километров. Большинство этих спутников вращаются вокруг планеты внутри или непосредственно за пределами системы колец Урана, рядом ярким ледяным гигантом.

Все эти особенности затрудняют астрономам изучение самых маленьких спутников Урана. Но эту проблему помог решить мощный инфракрасный космический телескоп Уэбб.

Астрономы наблюдали Уран в нескольких инфракрасных диапазонах и получили более детальное представление о внутренних спутниках планеты. Эти наблюдения предоставили первую информацию об инфракрасной яркости самых маленьких спутников.

Как показало исследование, большинство внутренних спутников демонстрируют очень схожие свойства. Они, как правило, гораздо краснее, темнее и содержат меньше воды, чем более крупные внешние спутники Урана: Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон.

Но особенно астрономов удивил спутник Маб. Новые наблюдения показали, что поверхность Маб более голубая и имеет больше воды, чем поверхность других внутренних спутников Урана. Также инфракрасный спектр поверхности Маб очень похож на спектр спутника Миранда, орбита которого находится ближе всего к кольцам Урана и Маб.

Новое исследование значительно расширяют текущие знания и выявляет поразительные различия в составе и отражательной способности поверхностей таких спутников, как Маб, Купидон и Пердита.

О малых внутренних спутниках Урана еще многое предстоит узнать, особенно в отношении их происхождения и состава. Более точные данные об их плотности, форме и свойствах поверхности помогут определить, являются ли эти спутники фрагментами, образовавшимися в результате столкновений, захваченными гравитацией Урана объектами или остатками, связанными с формированием кольцевой системы ледяного гиганта.

Поскольку зонд "Вояджер-2" наблюдал за Ураном недолго, он смог предоставить лишь ограниченную информацию об орбитальных периодах и расстояниях маленьких спутников от Урана. Когда астрономы сравнили текущее положение спутников с прошлыми данными, то некоторые спутники оказались не там, где им, казалось бы, следовало быть.

По словам ученых, исследование маленьких спутников Урана будет продолжено, чтобы лучше понять, как спутники и кольца планеты могут влиять друг на друга.

