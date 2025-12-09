Украинский летчик: Российские пилоты не всегда трезвые 1 9.12.2025, 17:24

Мы наблюдаем закономерное разрушение авиапромышленности РФ.

Вчера на российской авиабазе погиб экипаж бомбардировщика после несанкционированного срабатывания системы катапультирования, а уже сегодня в Ивановской области разбился военный транспортный самолет Ан-22 «Антей».

Что известно о причинах вчерашней гибели экипажа российского бомбардировщика? Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником ВСУ в запасе, военным экспертом и летчиком-инструктором Романом Свитаном:

— Это информация российского блогера, которому, в принципе, можно доверять. Как правило, когда он публикует такие сведения, они позже подтверждаются. Бомбардировщиков, на которых предусмотрено катапультирование экипажа, у России всего несколько. Основные бомбардировщики, особенно стратегические, такой системой не оснащены — там покидание самолета происходит другим способом.

Система катапультирования есть на старых фронтовых бомбардировщиках Су-24, где экипаж состоит из летчика и штурмана, на Су-34, а также на Ту-22М3 — стратегическом ракетоносце-бомбардировщике. То есть именно эти три типа самолетов подходят под описание, распространенное российскими блогерами.

Самолеты старые, вопросов нет. Механизм катапультирования в целом надежный, но существуют нюансы, особенно на Ту-22М3. В его экипаже — четыре человека, и там есть так называемая командирская кнопка. Если на стоянке обжаты некоторые концевики, которые должны блокировать катапультирование с земли, то эта кнопка способна запустить катапультирование всего экипажа. Такие концевые выключатели могут быть обжаты, и это создает риск.

Подобный случай уже происходил: в 2021 году на Ту-22М3 четверо летчиков катапультировались на земле после срабатывания этой кнопки. Выжил только один, трое погибли. Экипаж даже не был готов к катапультированию. Поэтому сейчас, возможно, произошло повторение той же ситуации, если речь действительно о Ту-22М3.

Если же это был Су-34 или Су-24, картина могла быть аналогичной — особенно если катапультирование произошло в ангаре. В таких условиях у экипажа нет шансов выжить: кресла не пробьют перекрытия, а удар будет крайне сильным. Для такого нештатного катапультирования должно совпасть несколько факторов: обжатые концевики, ошибка экипажа или технический сбой. В большинстве случаев это человеческий фактор. Россияне, к сожалению, подвержены ему больше: не всегда трезвые, не всегда собранные. Иногда так выходят на выполнение задачи — и гибнут.

— Какие факторы могли привести к катастрофе Ан-22 «Антей» во время планового облета?

— Ан-22 «Антей» — самолет моего возраста. Он создан в 60-х годах и отлетал более 60 лет. Его пытались восстановить, поднимать в воздух, но в конечном итоге так и не довели до надежного состояния. Такие «дедушки» летать уже не должны. Я вот дедушка — и не летаю. А самолеты, которые старше меня, пытаются снова ставить на крыло и заставлять выполнять задания. Мы уже не можем летать, мягко говоря. Это, конечно, доля сарказма, но она помогает понять общее состояние дел.

— Почему аварийность в российской военной авиации становится все более частым явлением?

— Количество вылетов на старой технике чрезвычайно велико. При выполнении боевых задач и ведении войны авиаресурс вырабатывается очень быстро. Самолеты изнашиваются, летчики устают — и это надо четко понимать.

Кроме того, у России не так много летного состава. Многие погибли в войне против Украины, многие постарели и ушли по возрасту. Молодые пилоты выходят из ускоренных программ подготовки, что само по себе снижает уровень безопасности. На фоне усталости техники и человеческого фактора это неизбежно повышает аварийность.

Санкции тоже играют огромную роль: Россия практически не может производить новую авиационную технику или качественно ремонтировать старую.

И главное. Россия — это лишь ошметок Советского Союза. В свое время СССР производил огромное количество авиационной техники, распределяя производство по пятнадцати республикам. Сейчас Россия пытается восстановить ту же номенклатуру, но без союзной промышленной базы это просто невозможно. У нее нет и уже не будет тех производственных возможностей, которыми обладал Советский Союз.

Поэтому мы наблюдаем закономерный итог разрушения российской авиапромышленности. Закономерный итог завершения эпопеи Российской империи.

