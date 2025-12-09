Белорусы оказались в топе по изучению языков в Duolingo
- 9.12.2025, 20:22
Первые места заняли Япония и Австралия.
В 2025 году белорусы заняли 3‑е место среди самых активных учащихся на платформе для изучения иностранных языков Duolingo, пишет Thinktanks.pro.
Согласно данным ежегодного отчета, в 2025 году английский язык был самым изучаемым в приложении, в 79% стран он стоит на первом месте. Самыми быстрорастущими по спросу языками стали китайский, корейский и португальский.
Япония и Австралия заняли первые места среди полиглотов. Жители этих стран чаще всего изучают три и более языка.
Первое место по среднему времени, затраченному на изучение иностранного языка, заняла Япония — уже второй год подряд. На втором месте разместилась Венгрия, а на третьем — Беларусь. Россия и Германия также вошли в топ-5.