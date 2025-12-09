закрыть
9 декабря 2025, вторник, 20:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы оказались в топе по изучению языков в Duolingo

  • 9.12.2025, 20:22
Белорусы оказались в топе по изучению языков в Duolingo

Первые места заняли Япония и Австралия.

В 2025 году белорусы заняли 3‑е место среди самых активных учащихся на платформе для изучения иностранных языков Duolingo, пишет Thinktanks.pro.

Согласно данным ежегодного отчета, в 2025 году английский язык был самым изучаемым в приложении, в 79% стран он стоит на первом месте. Самыми быстрорастущими по спросу языками стали китайский, корейский и португальский.

Япония и Австралия заняли первые места среди полиглотов. Жители этих стран чаще всего изучают три и более языка.

Первое место по среднему времени, затраченному на изучение иностранного языка, заняла Япония — уже второй год подряд. На втором месте разместилась Венгрия, а на третьем — Беларусь. Россия и Германия также вошли в топ-5.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович