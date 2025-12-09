Белорусы оказались в топе по изучению языков в Duolingo 9.12.2025, 20:22

Первые места заняли Япония и Австралия.

В 2025 году белорусы заняли 3‑е место среди самых активных учащихся на платформе для изучения иностранных языков Duolingo, пишет Thinktanks.pro.

Согласно данным ежегодного отчета, в 2025 году английский язык был самым изучаемым в приложении, в 79% стран он стоит на первом месте. Самыми быстрорастущими по спросу языками стали китайский, корейский и португальский.

Япония и Австралия заняли первые места среди полиглотов. Жители этих стран чаще всего изучают три и более языка.

Первое место по среднему времени, затраченному на изучение иностранного языка, заняла Япония — уже второй год подряд. На втором месте разместилась Венгрия, а на третьем — Беларусь. Россия и Германия также вошли в топ-5.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com