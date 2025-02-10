Эксклюзив высшей пробы: самое дорогое авто всех времен засветилось на дорогах 2 10.02.2025, 12:01

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Купе Mercedes 300 SLR 1955 года продали на аукционе за 142 миллиона долларов.

В Монако заметили купе Mercedes-Benz 300 SLR 1955 года. Это самое дорогое авто всех времен и народов, пишет «Фокус». Видео с авто опубликовали на странице billionaires_flix в Instagram.

Спорткар Mercedes 300 SLR проехался по тем улицам Монако, по которым проложена трасса гонок «Формулы-1». Владелец авто пока не известен, однако видно, что у него венгерские номера.

В 2022 году это купе Mercedes 300 SLR продали на закрытом аукционе за рекордные 142 миллиона долларов. До этого раритетный автомобиль хранился в музее Mercedes-Benz в Штутгарте.

Всего изготовлено всего два таких купе Mercedes 300 SLR с обтекаемым кузовом. Легкое (998 кг) авто оснащено 3,0-литровой рядной восьмеркой на 310 сил с непосредственным впрыском топлива и способно развить 290 км/ч.

Купе готовили к гонкам, однако в 1955 году немецкая команда покинула автоспорт из-за страшной аварии Mercedes в Ле-Мане, в которой погибло 83 человека. После этого авто выкупил его создатель Рудольф Уленхаут, из-за чего за ним закрепилось прозвище Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe.

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