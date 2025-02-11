«Белита-Витэкс» сворачивает бизнес в Евросоюзе 11.02.2025, 11:57

Компания изначально создавалась с участием итальянских инвесторов.

В январе 2025 года принял решение закрыть свой бизнес в Евросоюзе известный белорусский косметический холдинг «Белита-Витэкс», выяснил Plan В. Причины решения неизвестны.

Десять лет – в топку истории

У основателя белорусской косметической отрасли, производящего сотни наименований кремов, шампуней, гелей и другого, с 2013 года существовал полностью легальный канал поставок на рынок Евросоюза — зарегистрированная в Латвии дистрибьюторская компания Euro B&V.

«Белита-Витэкс» изначально создавалась с участием итальянских инвесторов, чтобы удовлетворять потребности в качественной косметике жителей Беларуси и остального постсоветского пространства. Однако после того, как этот рынок был в основном освоен, ее владельцы рискнули попробовать свои силы и в Европе.

Латвия стала базовой страной. На официальном сайте производителя до сих пор значатся более десятка магазинов Euro B&V в Риге, Юрмале и Елгаве. Торговые точки также есть в Румынии и Чехии.

Косметику белорусских брендов «Белита» и «Витэкс» можно было купить по другим каналам в Польше и других странах Евросоюза.

Насколько успешен был европейский бизнес «Белиты-Витэкс»?

Довольно успешен для одного из самых конкурентных рынков мира с давно поделившими его транснациональными корпорациями, такими как Unilever, Henkel и т.п. Например, даже в «ковидный» 2020 год, согласно отчету, Euro B&V наторговала на 1,5 млн евро и была прибыльной.

В следующие два года продажи снизились до около миллиона евро и бизнес ушел в убыток. Но уже в 2023 году ситуация исправилась. При выручке примерно в миллион евро Euro B&V снова вышла на прибыльность. Для сравнения: объем продаж российской дочерней компании «Белита-Витэкс-С» в этом же году был больше в три раза.

Данных по 2024 году еще нет. Возможно, исходя из них, можно было бы понять, что заставило владельцев «Белита-Витэкс» собраться и принять решение о ликвидации бизнеса в Европе.

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