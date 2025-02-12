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В соцсетях наделала шума «секретная» рогачевская сгущенка

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  • 12.02.2025, 15:28
  • 3,074
В соцсетях наделала шума «секретная» рогачевская сгущенка

Ее не могут найти в Беларуси.

В конце января российская блогерша @nastiaeat показала в своем канале в TikTok новинку: сгущенку «Рогачевъ», упакованную с хлебными палочками, — теперь лакомством можно перекусить хоть на улице. Новый продукт тут же попытались найти в Беларуси, но не тут-то было. Портал mogilev.in выяснил, что известно о неуловимой сгущенке, не подделка ли это известного бренда и появится ли лакомство в белорусских магазинах.

— Посмотрите, что придумал производитель сгущенки «Рогачев». Вот такие десертные хлебные палочки, которые нужно макать в сгущенку, — рассказывает в ролике блогерша.

Ролик посмотрели более 600 тысяч раз, в комментариях пользователи много написали о вкусе детства. «Такого я еще не встречала!» — поделилась авторка обзора. А пользовательница с говорящим ником @Ленка-Истребительница сгущенки прокомментировала эту фразу так: «Я вам больше скажу: я в Рогачеве такого не встречала!»

@nastiaeat Палочек со сгущёнкой я ещё не встречала #CapCut #рогачев #сгущенка #обзор #обзореды #обзорвкусняшек #обзорпродуктов #обзорсладостей #находкиwildberries #находкиwb #обзорновинок ♬ оригинальный звук - тгк: Настя тут

Действительно, найти хотя бы следы этого продукта в Беларуси оказалось непросто. На сайте Рогачевского молочного комбината о сгущенке с палочками нет ни слова. На маркетплейсах Ozon и Wildberries десерт был, но его разобрали. Причем на сайте Wildberries сгущенку с хлебцами позиционировали как белорусский продукт.

Десерт нашелся в продаже на российском сайте vkusvill.ru. Там 47-граммовую упаковку с логотипом «Рогачевъ» предлагают купить за 85 рублей (около 3 белорусских рублей). Однако в адресе производителя Беларусь не значится вообще: сгущенку с хлебцами произвели в Подольске Московской области.

Портал связался с Рогачевским молочным комбинатом, чтобы узнать, не подделку ли так широко разрекламировали. Оказалось, что нет. В России десерт выпускает представительство белорусского производителя, и в упаковке действительно рогачевская сгущенка. В Беларуси пока такого формата в продаже нет, но будет — для нашей страны рогачевскую сгущенку «сделают красивой» также в России. Правда, сроки, когда хлебцы со сладким молоком появится у нас, пока точно не определены.

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