Сокрушительный удар по здоровью: с чем нельзя пить кофе 4 16.02.2025, 13:15

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Об этом нужно знать любителям энергетического напитка.

Есть целый ряд продуктов, с которыми нельзя пить кофе. Прежде всего это объясняется тем, что вы можете навредить своему организму, пишет ТСН.

Кофе и кальций

Кофе и молочные продукты — это два противоположных мира, не работающих вместе в тандеме. Дело в том, что с каждой чашкой тонизирующего напитка из организма выводится 2-3 мг кальция, поэтому эксперты рекомендуют не злоупотреблять и пить не более 3 чашек в день при условии, что ваш рацион обеспечивает организм суточной нормой — 1 тысячу миллиграмм кальция. Это помогает снизить риск переломов костей.

Сочетание молочных продуктов с кофе не будет полезным еще и потому, что молоко и сахар снижают тонизирующий эффект, так что ожидаемой бодрости вы не получите, как и дозы кальция.

Кофе и цинк

Кофе и цинк также не слишком смешиваются. Эксперты по питанию рекомендуют после употребления красного мяса, птицы, устриц, бобов или гороха сделать перерыв перед кофе. Это позволит организму усвоить полезный компонент.

Кофе и растительные источники железа

Особенно такое сочетание будет опасно для веганов и вегетарианцев, ценящих в продуктах негемовое железо. Полифенолы, соединения в составе кофе, обладают свойством соединяться с негемовым железом и делают невозможным его усвоение. На практике следует избегать сочетания кофе с горохом, бобами, чечевицей, нутом и соевыми продуктами.

Кофе и витамины

Если вы решили подкрепить свой иммунитет витаминным комплексом, минимизируйте употребление кофе. После употребления полезных таблеток сделайте перерыв не менее часа, чтобы все полезные компоненты успели усвоиться.

Кофе и алкоголь

Чашка кофе, даже употребленная во время алкогольной вечеринки, хорошо бодрит и добавляет энергии. Это может ввести вас в заблуждение и упустить свою допустимую норму. В результате увеличивается риск алкогольной интоксикации организма. Сокрушительным также будет влияние алкоголя и кофе на печень.

Кофе и цитрусовые фрукты

Цитрус может ухудшить усвоение кальция и железа из кофе. Это может привести к дефициту этих важнейших элементов в организме. Цитрусовые можно употреблять только через несколько часов после кофе.

Кофе и продукты с высоким содержанием аминокислот

Продукты, богатые аминокислотами, такие как тирозин, могут усилить действие кофеина. В результате это может стать причиной бессонницы или нервозности.

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