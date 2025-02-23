Зеленский: Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев 7 23.02.2025, 22:25

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Владимир Зеленский

Варианты, которые предложили США, не содержали гарантий безопасности для Украины.

Соглашение с США по редкоземельным металлам стало продолжением плана победы Украины. Но те варианты, которые оба раза предложили Соединенные Штаты, не содержали гарантий безопасности для Украины. Более того, во втором варианте за каждый предоставленный доллар американской помощи Украина должна была отдать два. Об этом сегодня, 23 февраля, во время пресс-конференции сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует FREEДОМ.

«Россия захватывает наши территории, поэтому мы должны все это защитить от оккупационных войск РФ. Точно также от их союзников — Северной Кореи и Ирана. Нам нужны гарантии безопасности для Украины. Это неотъемлемая часть диалога по этому соглашению. Мы на него готовы. А на что вы готовы? Мы отвечаем: вот вам доступ к минералам, давайте говорить о добыче, нефти, газе. Вы добываете, мы делимся, у вас есть приоритет, вы №1. Но вы делаете все, чтобы остановить врага, чтобы восстановить справедливость для нас, чтобы закончить эту войну. Остановить и заставить Путина. Туда еще входил пакет сдерживания, ракеты ПВО и тому подобное», — сказал он.

Зеленский обратил внимание, что предложение Украины, которое содержалось в плане победы, было комплексным, поскольку стране нужны гарантии безопасности, среди которых и усиление украинской армии, и укомплектование наших военных, и ПВО. По его словам, в первом варианте соглашения не было гарантий безопасности для Украины.

«И здесь нет никакого скандала, просто оно не соответствует запросу. То есть вопрос о том, что давайте все делить 50 на 50, примерно так первое соглашение выглядело. Я сказал, что не пойду на это и не дам задание министрам подписать это. Были встречи с министром финансов, премьер-министром Украины, было много встреч. Это невозможно просто. Мы не можем просто делить 50 на 50, не понимая, что нас ждет впереди. Если бы даже стоял вопрос: давайте делить 50 на 50 то, что оккупировано, мы вам помогаем выйти, это предметный разговор. Это понятно, что вы даете», — пояснил он.

Президент Украины рассказал, что во втором варианте соглашения появилась сумма — 500 млрд долларов.

«Тогда стали понятны все месседжи, которые шли из Соединенных Штатов Америки, что мы говорим о долге, что Украина таким образом должна признать долг. Деньги от добычи должны идти в фонд, и если он, согласно документу, второму варианту соглашения, на 100% принадлежит США, это не говорит об инвестициях на 500 млрд. Потому что наполняем мы от наших минералов или от наших компаний. Это рамочное соглашение, пока не выписаны все компании. То есть если эти деньги идут в фонд, и ничего из-за рубежа не приходит в этот фонд, а все внутри страны, то это мы отдаем долг», — сказал он.

Зеленский обратил внимание, что с начала полномасштабного вторжения Украина получила от США помощи на 100 млрд долларов.

«Я не собираюсь признавать 500 млрд, кто бы что ни говорил, при всем уважении к партнерам. И даже 100 млрд я не готов фиксировать. Объясню почему: мы не должны признавать гранты как долги. Нравится это или нет. Я договаривался с Байденом и Конгрессом Соединенных Штатов Америки, я им благодарен. Это было присутствие двух партий и поддержка грантов. Это не долг, и мы не должны отдавать долг. Вопрос не в цифре, а в том, что мы не признаем, что это долг», — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что если США предложат Украине новую помощь по новому соглашению, то тогда можно разговаривать о том, что Киев должен вернуть за эту помощь средства. Но в новом варианте соглашения США предлагают Украине за каждый полученный доллар отдавать два.

«Получается так, что если США проголосуют в Конгрессе 50 млрд, мы должны будем вернуть 100 процентов на кредит. То есть я возвращаю 100 млрд. Если мы вынуждены и без этого не можем, мы должны на это идти. Но у меня логичный вопрос, на который мне никто не может ответить: когда США продают оружие Израилю, Катару, Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам или они зарабатывают 100%? Все нормально, я хочу диалога с президентом Трампом. Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев», — заявил Зеленский.

Он добавил, что работа над соглашением двух сторон продолжается.

«Нет уже 500 млрд, нет уже процентов. Мы продвигаемся вперед», — резюмировал Зеленский.

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