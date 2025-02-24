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Россия выдвинула США ультиматум на «мирных переговорах» в Эр-Рияде

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  • 24.02.2025, 9:57
  • 17,902
Россия выдвинула США ультиматум на «мирных переговорах» в Эр-Рияде

Кремль особенно волнует два пункта.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков озвучил два требования, которые озвучила российская делегация на «мирных переговорах» с США в Эр-Рияде, сообщает «Коммерсантъ».

«Нужно заниматься в том числе нерасширением НАТО и обеспечением прав русскоязычного населения на Украине, «которые буквально растоптаны», — заявил Рябков.

Первый раунд «переговоров» России и США состоялся 18 февраля в Эр-Рияде.

Президент США Дональд Трамп анонсировал новый раунд переговоров. По его словам, он должен состоятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 25 февраля.

Российская сторона опровергла эту информацию.

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