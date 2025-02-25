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Демографическая ситуация в Беларуси шокирует

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  • 25.02.2025, 14:41
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Демографическая ситуация в Беларуси шокирует

Пример Гомельской области.

Представление о демографической ситуации в условиях, когда официальную статистику прячут и подвергают цензуре, можно получить по обрывкам информации. Она просачивается в различной документации — например, в отчетах об оценке воздействия на окружающую среду планируемых к строительству объектов, пишет «Флагшток».

Количество родившихся и умерших за 5 лет в Михалковском сельсовете Мозырского района заметил Флагшток при изучении отчета о строительстве здесь свинокомплекса. Эту территорию Полесья вполне можно назвать престижной сельской местностью: рядом Мозырь — крупный райцентр, поблизости — совхоз-комбинат «Заря», Мозырский НПЗ, другие предприятия.

Так вот даже здесь демографическая ситуация выглядит катастрофической: количество умерших стабильно превышает число родившихся примерно в три раза. При населении более 1,2 тыс. человек в Михалковском сельсовете ежегодно умирали от 12 до 17 человек, а рождались — от 2 до 7 детей. В 2023 году на 5 родившихся было 14 умерших.

Еще один пример из документации по другому проекту — деревня Журалевка Грабовского сельсовета в Гомельском районе. В отдельно взятой деревне за 5 лет не родилось ни одного ребенка, а умерло — 5 человек.

Более широкая картина, но с меньшими подробностями есть из Жлобина — динамика численности населения за последние 9 лет. Оказалось, что после пика в 2020 году началось падение численности населения, которая упала в 2024 году до рекордно низкого числа 76 тыс. 844 человека.

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