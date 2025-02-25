«Лукашенко боится за свою жизнь» 25.02.2025, 14:59

1,934

Диктатору остается только посещать коровники.

На выездном семинаре по зимовке скота Лукашенко озвучил свои страхи: «США столкнут Китай и Россию лбами». Почему диктатор так заволновался из-за встречи в Эр-Рияде? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Дмитрием Болкунцом:

— Начну с того, что Лукашенко находится в очень сложной ситуации. Ему не нашлось места в переговорах, о котором он так мечтал. Ни за столом, ни под столом, нигде либо рядом. Поэтому сейчас он пытается придумать разные объяснения, новые конспирологические теории, мол, США будут сталкивать Китай с РФ или с кем угодно иным.

Ему остается только посещать коровники, что является его любимым занятием на протяжении уже 30 лет. То есть Лукашенко остался на том же уровне, на котором был в 1980-ые годы, когда руководил совхозом «Городец». Навоз, коровы, куры, овцы — вот его уровень.

— Еще один страх, который он озвучил, возвращение западных компаний на российский рынок. Якобы они вытеснят оттуда белорусов. Чем это будет угрожать белорусской экономике?

— Больше трех лет Лукашенко активно использовал потенциал, который открылся для входа на российский рынок в связи с тем, что ряд американских и европейских компаний ушли с него. Особенно это касается сферы продовольствия. Беларусь очень сильно нарастила объемы экспорта. Конечно же, если какие-либо американские компании будут возвращаться, то это создаст серьезную конкуренцию.

Лукашенко удобно, когда нет конкуренции, что он и сделал в Беларуси. В стране нет ни российских, ни европейских, вообще никаких заружебных компаний. Конкуренция отсутствует.

Белорусы переплачивают за товары, получая зачастую продукты низкого качества. Особенно в ряде сфер бытового обслуживания, промышленности. Что далеко ходить, белорусские МАЗы вспыхивают каждую неделю. Это говорит о том, что нет конкуренции и желания у компаний двигаться вперед.

Поэтому Лукашенко и боится, что Беларусь будет иметь сложности и придется конкурировать на рынках, но, думаю, что это так быстро не произойдет. Хочу еще заметить, что 30 лет назад Беларусь находилась примерно на одном уровне, например, с Польшей и рядом других стран по ВВП на душу населения. Отставание, начиная с 1994-го, выросло минимум в четыре раза в пользу той же Польши. Это говорит о том, что модель, которую Лукашенко проводил и проводит — чрезвычайно неэффективна.

Беларусь находится на четвертом месте снизу среди всех стран Европы по ВВП на душу населения. Это одна из беднейших стран Европы на сегодняшний день. Лукашенко регулярно говорит, что он якобы обеспечил продовольственную безопасность Беларуси. Но это сделали задолго до него.

Лукашенко просто самый настоящий паразит. Он берет и пользуется тем, что было создано до него. Он ничего нового не создал. Ожидать, что он что-то создаст не приходится. В Беларуси нет технологий, компетенций, а самое главное — выхода на крупнейшие рынки сбыта продукции. Единственное, что сейчас его на самом деле беспокоит, так это собственная безопасность и жизнь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com