Российский дрон убил журналистку «Укринформ» и ее мужа

Российский дрон убил журналистку «Укринформ» и ее мужа3
- 26.02.2025, 16:52
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Дрон попал в спальню.
В результате российской атаки дронов в ночь на среду, 26 февраля, погибли журналистка «Укринформа», телеведущая Татьяна Кулик и ее муж, хирург-онколог Павел Иванчев.
Дом супругов в Крюковщине (несколько километров от Киева) сгорел из-за попадания БПЛА оккупантов. По словам соседей Кулик и Иванчева, до гибели пара находилась в доме, а беспилотник влетел именно в спальню.
Татьяна Кулик – автор и ведущая проекта «Нація непереможних».