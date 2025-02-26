Российский дрон убил журналистку «Укринформ» и ее мужа 3 26.02.2025, 16:52

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Погибшие супруги: Павел Иванчев и Татьяна Кулик

Дрон попал в спальню.

В результате российской атаки дронов в ночь на среду, 26 февраля, погибли журналистка «Укринформа», телеведущая Татьяна Кулик и ее муж, хирург-онколог Павел Иванчев.

Дом супругов в Крюковщине (несколько километров от Киева) сгорел из-за попадания БПЛА оккупантов. По словам соседей Кулик и Иванчева, до гибели пара находилась в доме, а беспилотник влетел именно в спальню.

Татьяна Кулик – автор и ведущая проекта «Нація непереможних».

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