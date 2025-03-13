Уволен директор Белгосфилармонии 13.03.2025, 21:22

Александр Никита. Фото: страница Никиты в Facebook

Причина увольнения неизвестна.

Александр Никита был уволен с поста генерального директора Белгосфилармонии. Информацию об этом редакции «Зеркала» сообщили читатели. Его фамилия исчезла с официального сайта этого коллектива.

Причина увольнения неизвестна, когда именно оно произошло — тоже. По состоянию на конец января Никита находился на своей должности. Косвенно можно предположить, что это произошло относительно недавно. В своем Instagram Никита регулярно выкладывал новости о коллективе, который возглавлял. Последний пост был опубликован пять дней назад. В тот же день последний раз обновлялась и страница Никиты в Facebook.

Александр Никита родился в 1983 году в Махачкале (Республика Дагестан, Российская Федерация). Он белорус по национальности. В 2002-м с отличием окончил Минское музыкальное училище по классу альта, в 2007-м — Академию музыки по классу альта, позже — Институт государственной службы Академии управления при президенте (специальность «государственное управление и идеология»).

Работал в оркестре Дагестанской государственной филармонии (1998−2000), Президентском оркестре (2003−2007) и оркестре ансамбля «Хорошки» (2007−2008). Был заместителем директора (2008−2018) и директором «Хорошек» (2018−2020). Директором Белгосфилармонии стал в марте 2020 года. Его предшественник на этом посту Александр Гарбар возглавлял коллектив с 2004-го.

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