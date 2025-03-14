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Популярный сериал «Черное зеркало» возвращается: названа дата премьеры

  • 14.03.2025, 16:33
  • 1,032
Популярный сериал «Черное зеркало» возвращается: названа дата премьеры

Новый сезон будет насчитывать шесть эпизодов.

Стриминговая платформа Netflix презентовала трейлер к седьмому сезону британского научно-фантастического сериала «Чёрное зеркало». Премьера состоится 10 апреля.

Один из будущих эпизодов будет развивать события из первого эпизода четвертого сезона «Космический корабль Калистер». В нем рассказывается о разработчике видеоигр, который создает симуляцию реальности, где он выступает в роли капитана космического корабля, а его коллеги превращаются в членов его команды. Научно-фантастические приключения, в которые они погружаются, постепенно приобретают зловещий тон. Об этом пишет Netflix Tudum.

Кадр из седьмого сезона сериала "Чёрное зеркало"

«Чёрное зеркало» – это британский научно-фантастический телесериал-антология, созданный Чарли Брукером. Премьера первого сезона состоялась в декабре 2011 года. Сериал исследует темную сторону современных технологий и их влияние на общество, затрагивая такие темы, как этические дилеммы, массовая культура, социальные медиа и будущее человечества.

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