Какая рыба полезнее — хек или скумбрия? 9 15.03.2025, 11:26

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Вывод неочевиден.

Рыба - один из самых полезных продуктов в рационе человека. Она содержит высококачественный белок, необходимые минералы и незаменимые жирные кислоты Омега-3, которые наш организм не может вырабатывать самостоятельно. Однако

«Главред» выяснил, какая рыба полезнее хек или скумбрия.

Чем полезна скумбрия

Скумбрия, которую еще называют макрель или баламут, - настоящий витаминный клад.

«Эта рыба содержит железо, цинк, магний, фосфор, калий, а также витамины А, В, С, D и Омега-3», - отмечается в сюжете проекта «Твой день».

Такой богатый состав делает скумбрию полезной для здоровья кожи и волос, укрепления клеток организма, а также для поддержания гормонального баланса.

«Особенно советуют скумбрию беременным женщинам и подросткам, поскольку она способствует здоровому развитию плода и росту ребенка», - говорится в видео.

среди всего разнообразия морепродуктов особой популярностью пользуются скумбрия и хек.

Кроме того, эта рыба является важной для мужского здоровья.

«Минералы, содержащиеся в скумбрии, участвуют в образовании тестостерона, а Омега-3 стимулируют репродуктивную функцию», - объясняют эксперты.

Какая рыба не полезна

Однако стоит помнить, что не вся скумбрия одинаково полезна.

«Соленая и копченая скумбрия может негативно влиять на организм, особенно на почки, печень и желудочно-кишечный тракт», - предупреждают специалисты.

Также эта рыба способна накапливать ртуть, поэтому лучше выбирать молодые экземпляры меньшего размера.

Еще один важный аспект - калорийность.

«Скумбрия достаточно калорийна, однако 300 граммов этой рыбы обеспечат вас энергией на весь день и не навредят фигуре», - отмечают эксперты.

Чем полезен хек

Хек - это еще один популярный вид рыбы, который отличается низкой калорийностью и высоким содержанием питательных веществ.

«В 100 граммах филе хека - примерно 100 ккал, что почти вдвое меньше, чем у свинины или говядины», - рассказывают в сюжете.

Еще одно его преимущество - отсутствие мелких косточек, что делает его удобным в приготовлении.

«Эту рыбу не продают с головой из-за ее внешнего вида - хек является хищником и имеет острые зубы», - объясняют специалисты.

По содержанию витаминов хек тоже не уступает.

«Мясо хека богато витаминами А, В, С и Е, а также минералами: кальций, калий, натрий, фтор и йод», - говорится в видео.

Кроме того, эта рыба содержит ценные Омега-3 кислоты, положительно влияющие на работу сердца, нервной системы и гормональный баланс.

«Регулярное потребление хека способствует улучшению метаболизма, нормализует уровень гормонов и даже улучшает зрение», - добавляют специалисты.

Какая рыба самая полезная

В Госрыбагенставе Украины отмечают, что самым полезным видом рыбы является именно скумбрия.

«Скумбрия - считается самой полезной из всех рыб. Содержит больше всего белка, полинасыщенных жирных кислот Омега-3 и витамина D. Все остальные виды рыб содержат те же полезные вещества, но в значительно меньшем количестве. Какую выбрать - уже дело вкуса», - говорится в сообщении Госрыбагенства.

Специалисты также отмечают важность регулярного потребления рыбы.

«Рыба насыщает организм высококачественным белком, нормализует функции щитовидной железы, улучшает зрение, состояние кожи, волос и ногтей».

Однако особое внимание стоит уделять качеству рыбы и ее происхождению.

«Морская рыба содержит значительно больше полезных веществ, чем речная. Однако беременным женщинам лучше потреблять рыбу от проверенных поставщиков, поскольку некоторые виды могут содержать опасные вещества», - предупреждают эксперты.

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