И Путин это понимает

И Путин это понимает3
- Альфред Кох
- 17.03.2025, 10:28
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Основным оружием Трампа, которым он будет душить Россию, станут санкции.
Есть ощущение, что если Путин в понедельник не скажет что-то определенное, то он передержит паузу и его дальнейшее молчание будет считываться не как признак серьезного обдумывания сделанного предложения, а как сознательная затяжка и саботаж мирного процесса, который он на словах поддерживает.
В том и состоит «коварство» предложенной Трампом формулы, что там особо нечего обдумывать: 30 дней это не 30 лет.
За 30 дней ничего существенного произойти не может и поэтому, не имеет значения проводит ли Зеленский в этот момент мобилизацию или нет (много войска он все равно за это время не намобилизует), равно как и много сил — не накопит.
Соответственно, Путину тут до понедельника времени больше чем достаточно, чтобы ответить: «да, я согласен» или «нет, мы будет продолжать войну». И всем все сразу станет ясно: кто за продолжение кровопролития, а кто-— за то, чтобы его остановить. И у многих на Западе, кто пытается «рационализировать» Путина (типа венгерского премьера Орбана и пр.) исчезнет львиная доля аргументов, которыми они оправдывали те или иные его действия.
Судя по последним высказываниям Трампа, он хоть и верит в то, что Путин все же ответит согласием, внутренне он уже готов и к самому негативному сценарию. Для него уже не табу — думать о том, что война продолжится и Америке нужно будет снова помогать Украине как оружием, так и деньгами.
Но Трамп не любит длинные истории. Особенно если финал малопредсказуем. Поэтому он будет искать сценарий быстрой и решительной победы. Для него в случае продолжения войны нет никакого другого варианта, кроме победы. Слишком много он поставил на карту. И слишком много выигрыша именно внутри Америки он получит в случае победы на Путиным.
Разумеется, что в таком случае главный фронт этой войны пройдет не в Украине. Там Трамп будет давать Зеленскому ровно столько оружия, сколько нужно, чтобы не дать Путину продвигаться вперед.
Основным оружием Трампа, которым он будет душить Россию, станут санкции. И прежде всего, он приложит все возможные усилия для того, чтобы лишить Путина денег. И я не исключаю, что на этом пути он найдет себе союзников в лице Китая и Индии. Есть также основания считать, что и Саудовская Аравия может присоединится к давлению на Путина. И Путин это понимает. Поэтому он согласится на прекращение огня. Так, во всяком случае, думает сейчас Трамп. Будем надеяться, что он окажется прав.
Слава Украине!
Альфред Кох, Telegram