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На аукцион выставили роскошный винтажный Mercedes Джека Николсона

  • 23.03.2025, 11:01
  • 1,960
На аукцион выставили роскошный винтажный Mercedes Джека Николсона

Среди его владельцев этой марки также были Джон Леннон, Элизабет Тейлор, Элвис Пресли и Леонид Брежнев.

В Великобритании на аукцион Bonhams выставили седан Mercedes 600 1972 года. За него планируют получить от 70 000 до 90 000 фунтов стерлингов ($90 000 — 116 000). Роскошное авто принадлежало звездному актеру Джеку Николсону. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Джек Николсон купил Mercedes 600 W100 новым. В то время это было самое роскошное и самое инновационное авто в мире. Среди его владельцев также были Джон Леннон, Элизабет Тейлор, Элвис Пресли, Леонид Брежнев, Мао Цзэдун, Николае Чаушеску и другие.

Mercedes 600 был в коллекции авто Джека Николсона не одно десятилетие, а позже экспонировался в автомузее Петерсена в Калифорнии. Люксовый седан отлично сохранился.

Mercedes 600 W100 производился с 1963 по 1981 год и был флагманом немецкой марки. Всего выпустили всего 2677 таких авто.

Седан стал воплощением технического прогресса, ведь имел два кондиционера (спереди и сзади), люк, круиз-контроль, электроприводы сидений, дверей и крышки багажника.

Под капотом Mercedes 600 1972 года установлен 6,3-литровый инжекторный V8 мощностью 250 л. с. С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до сотни занимает 9,7 с, а максимальная скорость составляет 208 км/ч. Седан оснащен гидропневматической подвеской и дисковыми тормозами на всех колесах.

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