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В апреле белорусов ждут перемены

  • 24.03.2025, 9:52
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В апреле белорусов ждут перемены

Изменения затронут водителей и клиентов мобильных операторов.

Чиновники обещают белорусам с 1 апреля дешевую мобильную связь — намерены ввести специальный базовый социальный тариф. В следующем месяце также появятся изменения по страховкам для водителей. В апреле один из банков вводит комиссию по валютным счетам. «Зеркало» рассказывает, какие изменения, которые скажутся на толщине кошельков, ожидают белорусов в следующем месяце.

Новшества по мобильной связи

Чиновники обещают населению с 1 апреля дешевую мобильную связь — ввести специальный базовый социальный тариф. Как сообщали ранее в Министерстве связи и информатизации, в него будут включены услуги телефонной связи, СМС и передачи данных.

«С 1 апреля этот базовый тариф будет введен у всех операторов сотовой связи, и все уже к этому готовы. Он включает в себя 200 минут, 50 СМС и 2 ГБ интернета. При обсуждении звучали различные цифры, но вместе с тем мы должны понимать, что это как раз базовый, можно сказать, усредненный тариф, который позволяет человеку нормально общаться», — рассказали в ведомстве. Как сообщалось, стоить тариф будет приблизительно 12 рублей.

Также сотовые операторы с 1 апреля не смогут автоматически подписывать абонементов на дополнительные платные услуги. Этим озаботилось белорусское правительство и прописало в своем постановлении конкретный алгоритм подключения информационных или развлекательных рассылок от операторов связи.

Изменения для водителей

С 23 апреля заработают новшества по страхованию, это предусмотрено специальным указом Александра Лукашенко. Так, этим документом утвердили договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), который будет действовать в Беларуси и России.

Сумма зависит от рабочего объема двигателя. Например, для машины с объемом от 1800 до 2500 см³ страховка на 15 дней обойдется в 1,57 базовой величины (65,94 рубля), а на год — 3,88 (162,96 рубля). То есть союзная страховка в целом выгоднее «синей карты» для тех, кто часто ездит в Россию.

Еще одно новшество касается «синих карт», которые белорусские водители могут использовать для поездок в Россию (как и жители этой соседней страны для того, чтобы прибыть к нам). Стоимость этих страховок рассчитывается в евро. Но с 23 апреля ее привяжут к базовой величине, которая теперь составляет 42 рубля. К примеру, страховка на легковое авто на один месяц обойдется в 68,68 рубля (такой будет сумма, когда заработают изменения — через месяц после официального опубликования, то есть в районе 20-х чисел апреля). Сейчас же тариф на месяц — 19 евро.

Новшество по аренде

С 1 апреля повысят базовую арендную величину — до 18,77 рубля. Рост — на 5,7%.

В последний раз эту величину повышали с апреля 2024 года — до 17,76 рубля.

Комиссия по валютным счетам

«Приорбанк» с 1 апреля введет ежемесячную плату за сервисное обслуживание валютных счетов клиентов, которые держат в банке крупные суммы. Новый сбор будет касаться средств, хранящихся в долларах, евро, злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и шведских кронах.

Комиссия рассчитывается исходя из суммарного среднедневного остатка средств на счетах за месяц в эквиваленте долларов. Это средняя сумма денег на счетах клиента за месяц. Если счета в разных валютах, их пересчитают в доллары по курсу Нацбанка на конец месяца.

Минимальный порог, с которого начнется взимание платы, составляет 30 тыс. долларов. В этом случае комиссия составит 500 рублей в месяц. Для некоторых клиентов она будет составлять 12 000 рублей в месяц.

Корректировки для торговли и производителей

Премьер Александр Турчин ранее анонсировал, что Совмин намерен к 1 апреля подготовить корректировки по госрегулированию цен. Он признал, что из-за регулирования цен возникли «некоторые дисбалансы». Хотя чуть ранее в этом месяце чиновники заявляли обратное. Напомним, ранее эксперты отмечали, что контроль цен государством грозит отложенным скачком инфляции, из-за него также есть проблемы у бизнеса.

Успеть заплатить налоги (максимум — в первые дни июня)

До 31 марта включительно белорусам надо успеть подать декларацию о доходах в 2024 году. При этом оплатить выставленный налог нужно будет до 2 июня этого года включительно. Сумму сбора укажут в извещениях, которые пришлют налоговики. Такие письма от них должны прийти до 30 апреля.

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