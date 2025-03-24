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«Барселона» продлит контракт с польским голкипером

  • 24.03.2025, 17:53
«Барселона» продлит контракт с польским голкипером
Войцех Щенсны

Войцех Щенсны планировал играть до конца сезона.

34-летний польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны в ближайшее время продлит контракт с клубом.

Об этом сообщает издание Cadena SER.

По информации источника, инициатором продления соглашения является сам Ганси Флик, который доволен игрой вратаря.

Контракт планируют продлить по схеме 1+1, что означает, что Щенсны останется в команде не только до конца текущего сезона, но и на более долгий период.

В этом сезоне Щенсны сыграл за «Барселону» 16 матчей, в половине из которых сохранил ворота «сухими».

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