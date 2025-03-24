«Барселона» продлит контракт с польским голкипером
- 24.03.2025, 17:53
Войцех Щенсны планировал играть до конца сезона.
34-летний польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны в ближайшее время продлит контракт с клубом.
Об этом сообщает издание Cadena SER.
По информации источника, инициатором продления соглашения является сам Ганси Флик, который доволен игрой вратаря.
Контракт планируют продлить по схеме 1+1, что означает, что Щенсны останется в команде не только до конца текущего сезона, но и на более долгий период.
В этом сезоне Щенсны сыграл за «Барселону» 16 матчей, в половине из которых сохранил ворота «сухими».