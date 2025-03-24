«Барселона» продлит контракт с польским голкипером 24.03.2025, 17:53

Войцех Щенсны

Войцех Щенсны планировал играть до конца сезона.

34-летний польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны в ближайшее время продлит контракт с клубом.

Об этом сообщает издание Cadena SER.

По информации источника, инициатором продления соглашения является сам Ганси Флик, который доволен игрой вратаря.

Контракт планируют продлить по схеме 1+1, что означает, что Щенсны останется в команде не только до конца текущего сезона, но и на более долгий период.

В этом сезоне Щенсны сыграл за «Барселону» 16 матчей, в половине из которых сохранил ворота «сухими».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com