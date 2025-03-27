Создатель TikTok возглавил рейтинг богатейших людей Китая 27.03.2025, 19:42

Чжан Имин

С начала года он стал богаче на $13,6 млрд.

Основатель компании ByteDance Чжан Имин впервые стал самым богатым человеком в Китае, сообщает Bloomberg. Его состояние в этом году увеличилось на $13,6 млрд и на 27 марта оценивалось в $57,5 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index).

Чжан Имин возглавил список самых богатых людей КНР, обогнав по размеру состояния соучредителя технологической компании Tencent Holdings Пони Ма (Ма Хуатэна) с капиталом $56,6 млрд и главу компании по производству бутилированной воды и безалкогольных напитков Nongfu Spring Чжун Шаньшаня, состояние которого оценивается в $54,1 млрд.

В списке самых богатых людей Азии по размеру капитала Чжан Имин теперь занимает третье место после индийских бизнесменов Мукеша Амбани ($90,9 млрд) и Гаутама Адани ($72,3 млрд).

Большая часть состояния Чжан Имина связана с его долей в технологической компании ByteDance, владельце нескольких популярных сервисов, в том числе видеоплатформ TikTok и Douyin. По состоянию на май 2024 года Чжан Имин владел 21% акций ByteDance. По данным Bloomberg, у компании более 1 млрд пользователей. В 2023 году выручка ByteDance составила более $110 млрд.

ByteDance была основана в 2012 году Чжан Имином и Лян Рубо. Ее штаб-квартира находится в Пекине. В 2021 году Чжан Имин ушел с поста главного исполнительного директора, а затем, несколько месяцев спустя, покинул пост председателя правления.

В Китае ByteDance — один из лидеров в сфере искусственного интеллекта. У ее чат-бота с искусственным интеллектом Doubao 75 млн активных пользователей, а сама компания утверждает, что ее модель распознавания изображений на 85% дешевле, чем в среднем по отрасли, и напоминает DeepSeek.

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