Максим Галкин поддержал Зеленского после спора с Трампом 5 3.03.2025, 8:59

10,774

Максим Галкин

Российский юморист опубликовал красноречивое фото.

Российский юморист Максим Галкин с начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину. Актера не смог оставить без внимания инцидент Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме, пишет unian.net.

В своем блоге он обнародовал фотографию президента Украины и короля Карла III. На снимке Зеленский предстал в штанах и черной кофте. В похожем образе он был на встрече с Трампом, однако президенту США это не понравилось, на чем он и акцентировал внимание.

Карл III и Владимир Зеленский / скриншот Instagram

«Ты смотри, что творится, а Карла III, короля Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховного главнокомандующего вооружёнными силами Великобритании, верховного правителя Церкви Англии, главы Содружества наций не смутило, что Владимир Александрович не в костюме», — подписал фото Галкин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com