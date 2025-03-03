закрыть
3 марта 2025, понедельник, 10:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Максим Галкин поддержал Зеленского после спора с Трампом

5
  • 3.03.2025, 8:59
  • 10,774
Максим Галкин поддержал Зеленского после спора с Трампом
Максим Галкин

Российский юморист опубликовал красноречивое фото.

Российский юморист Максим Галкин с начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину. Актера не смог оставить без внимания инцидент Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме, пишет unian.net.

В своем блоге он обнародовал фотографию президента Украины и короля Карла III. На снимке Зеленский предстал в штанах и черной кофте. В похожем образе он был на встрече с Трампом, однако президенту США это не понравилось, на чем он и акцентировал внимание.

Карл III и Владимир Зеленский / скриншот Instagram

«Ты смотри, что творится, а Карла III, короля Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховного главнокомандующего вооружёнными силами Великобритании, верховного правителя Церкви Англии, главы Содружества наций не смутило, что Владимир Александрович не в костюме», — подписал фото Галкин.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук