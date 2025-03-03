Максим Галкин поддержал Зеленского после спора с Трампом

Максим Галкин поддержал Зеленского после спора с Трампом5
- 3.03.2025, 8:59
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Российский юморист опубликовал красноречивое фото.
Российский юморист Максим Галкин с начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину. Актера не смог оставить без внимания инцидент Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме, пишет unian.net.
В своем блоге он обнародовал фотографию президента Украины и короля Карла III. На снимке Зеленский предстал в штанах и черной кофте. В похожем образе он был на встрече с Трампом, однако президенту США это не понравилось, на чем он и акцентировал внимание.
«Ты смотри, что творится, а Карла III, короля Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховного главнокомандующего вооружёнными силами Великобритании, верховного правителя Церкви Англии, главы Содружества наций не смутило, что Владимир Александрович не в костюме», — подписал фото Галкин.