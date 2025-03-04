Залужный получил новую должность

Залужный получил новую должность18
- 4.03.2025, 13:01
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Куда его назначил Зеленский?
Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании, получил новую должность, сообщает telegraf.com.ua.
3 марта 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №151/2025, согласно которому Залужный назначен Постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO). Это назначение совместимо с его должностью чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании.
Что такое Международная морская организация и чем она занимается
Международная морская организация (International Maritime Organization, IMO) – это специализированное учреждение ООН, занимающееся вопросами безопасности мореходства и защиты морской среды. Ее главная цель – установление международных стандартов для судоходства, предотвращение аварий и загрязнение океанов. Штаб-квартира IMO находится в Лондоне, а членами организации являются 175 государств.
Назначение Залужного на этот пост подчеркивает важность морской безопасности Украины. Украина активно использует возможности IMO для привлечения внимания к нарушениям международного морского права со стороны России. В декабре 2023 года IMO приняла резолюцию, осуждающую действия России на море и призывающую к соблюдению международного права.
Украина является членом IMO с 1994 года, выполняет все обязательства, уплачивает членские взносы и участвует в разработке международных норм. Государство активно работает над усилением своего присутствия в организации и укреплением позиций в сфере международного мореходства.