ВСУ уничтожили российский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М» 5.03.2025, 14:27

Противнику не помогла и антидроновая сетка.

Пилоты подразделения Falcon бригады «Гарт» поразили дронами вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М» под Вовчанском на Харьковщине.

Об этом сообщает ОСУВ «Хортица» в Telegram:

«Не помогла противнику и антидроновая сетка, которой он прикрыл его ("Муром-М» – ред.) со всех сторон. Первые две «птички» пилотов подразделения Falcon пробили в ней дырку, а третья окончательно уничтожила комплекс».

Как сообщили украинские военные, под удары в том же районе попал личный состав оккупантов, а также автомобиль, с помощью которого они подвозили пехоту и боеприпасы на позиции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com