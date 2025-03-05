ВСУ уничтожили российский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М»
- 5.03.2025, 14:27
Противнику не помогла и антидроновая сетка.
Пилоты подразделения Falcon бригады «Гарт» поразили дронами вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М» под Вовчанском на Харьковщине.
Об этом сообщает ОСУВ «Хортица» в Telegram:
«Не помогла противнику и антидроновая сетка, которой он прикрыл его ("Муром-М» – ред.) со всех сторон. Первые две «птички» пилотов подразделения Falcon пробили в ней дырку, а третья окончательно уничтожила комплекс».
Как сообщили украинские военные, под удары в том же районе попал личный состав оккупантов, а также автомобиль, с помощью которого они подвозили пехоту и боеприпасы на позиции.