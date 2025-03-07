Россияне массово устроили автомобильный саботаж 2 7.03.2025, 12:22

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Надеются на возвращение западных брендов.

Продажи новых легковых автомобилей в феврале рухнули после двух лет роста из-за «ждунов» – россиян, поверивших в возвращение международных брендов и решивших отложить покупку до этого времени, рассказал гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

«Я сначала не поверил в минус 25% [продаж новых легковых автомобилей в феврале по сравнению с тем же месяцем прошлого года], подумал, что какая-то ошибка в расчетах», – признался он на встрече с участниками авторынка и аналитиками.

Все они ждали падения продаж – но не такого глубокого. Было очевидно, что спрос замедляется из-за резкого повышения утилизационного сбора и высоких ставок по кредитам. Всю вторую половину 2024 г., после того как стало известно о росте утильсбора с 1 октября на 70% и более, а ЦБ начал повышать ключевую ставку, россияне скупали автомобили «впрок», надеясь опередить рост цен, вспоминает Целиков. Этот опережающий спрос должен был снизиться, но никто из экспертов не ждал падения продаж более 10-15%. За все, что сверх этих ожиданий — спасибо «ждунам», говорит гендиректор «Автостата».

«Жду, пока вернуться нормальные бренды, а пока покручу деньги [на вкладе] в банке», – описывал Целиков логику таких людей, напоминая, что автомобильный рынок всегда очень чутко реагирует на информационный фон.

Слухи о том, что ушедшие из России бренды могут вернуться, появились вскоре после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом 12 февраля. Уже на следующий день сооснователь дилерского холдинга Major Auto Михаил Бахтиаров заявил на конференции ForAuto 2025, что на стыке 2025–2026 г. российский рынок автомобилей «ожидают кардинальные изменения», связанные с возможным возвращением японских и южнокорейских автомобильных брендов.

Через неделю гендиректор Renault Лука де Мео не исключил, что компания возобновит бизнес в РФ, и возможность возвращения ушедших компаний комментировали чиновники. Их посыл сводился к тому, что мы еще посмотрим, пускать ли обратно и на каких условиях. «Ну, он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то тут светит», – сказал про возвращение Renault Сергей Собянин, мэр Москвы, где у французской компании был завод. Глава Минпромторга Антон Алиханов предупредил: «Мы здесь никого с распростертыми объятиями не ждем».

Это не развеяло надежды. Россияне не склонны верить опровержениям властей – скорее, наоборот. Тем более что 25 февраля президент «АвтоВАЗа», крупнейшим акционером которого была Renault, Максим Соколов обсуждал с журналистами, какую компенсацию должны будут заплатить французы за возвращение в российский концерн. Топ-менеджер оценил ее в 112 млрд руб. Все это сопровождалось активным обсуждением в СМИ.

Дилеры согласны с тем, что слухи о возвращении западных брендов повлияли на продажи. Эти новости дезорентируют покупателей, вызывая ложные надежды, считает гендиректор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич. Он оценивает прошедший февраль как «очень депрессивный» для рынка. Часть клиентов, очевидно, хочет получить автомобили брендов, на которых ездили раньше, поэтому готовы поверить в их возвращение, но никакого чуда не произойдет, это сейчас невозможно, говорил директор департамента новых автомобилей компании «Рольфа» Николай Иванов.

«Ждунам» придется очень должно ждать, соглашается Целиков, но это не их проблема, а рынка. Никто из опрошенных ТМТ дилеров и независимый экспертов не верит, что в ближайшие месяцы рынок вернется к росту. Склады затоварены: 88% продаж новых автомобилей в феврале пришлось на автомобили 2024 года выпуска, еще 4% – на 2023 года, так что 500 000 автомобилей, скопившихся на складах, хватит до лета, отмечал Целиков.

Поэтому производители до 15 января этого года пытались поднимать цены вслед за возросшими издержками, а потом, оценив уровень спроса, стали корректировать их вниз за счет скидок и различных предложений, добавлял исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

В условиях падения спроса и затоваривания импортеры снизили объемы ввоза автомобилей в Россию. В феврале, по данным «Автостата», в страну было ввезено всего 16 200 иномарок – примерно в два раза меньше, чем в январе, в и четыре – чем в феврале прошлого года. Учитывая, что более 4000 иномарок ввозились параллельным импортом, официальные импортеры ввезли всего 12 000, отмечал Целиков. Ввоз подержанных иномарок упал на 20% к прошлому году, до 18 500 штук.

Резко снизилась в феврале и выдача автокредитов на новые автомобили – на 31% в количественном выражении и на 46% – в денежном, подсчитал «Автостат» на основе данных крупнейших банков. И все же их берут лучше, чем кредиты на автомобили с пробегом благодаря тому, что автопроизводители продолжают субсидировать ставки. А вот выдачи кредитов на подержанные автомобили, где субсидирования нет, упала на 50% в штуках и на 59% в объеме, сообщает «Автостат».

Если тренд на сильное снижение продаж сохранится, уже в марте стоит понизить прогноз продаж новых автомобилей на этот год с нынешних 1,45 млн, признает Целиков. Отложенный сейчас спрос так или иначе выплеснется, уверен крупный дилер иномарок. Он ожидает очередной бум продаж ближе к концу года – либо из-за возвращения международных брендов, либо из-за крушения надежд на это.

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