В битве сильнейших гандбольных клубов Беларуси победил «Мешков Брест» 7.03.2025, 21:31

СКА завершил борьбу за трофей СЕХА-лиги.

Чемпионы Беларуси из Бреста нанесли очередное поражение противнику из столицы, благодаря чему шагнули в полуфинал турнира, где отстаивают титул, передает smartpress.by.

В 2023 году «Мешков Брест» и СКА сошлись в финале — и сильнее были мешковцы. Годом позднее судьба свела их в полуфинале — брестчане подтвердили класс. И вот в 2025 году кому-то из топовых клубов страны надлежало сойти с дистанции уже на старте плей-офф. Этим неудачником вновь стал СКА.

На прошлой неделе «Мешков Брест» в упорном противостоянии был сильнее «армейцев» в родных стенах спорткомплекса «Виктория» — 29:27. Таким образом, дома столичному клубу требовалось отыграть отставание в два мяча. И это было вполне реально, поскольку по ходу второго тайма СКА вел в счете, пусть и с минимальной голевой разницей.

Тем не менее концовка осталась за гостями — 27:25. «Мешков Брест» продолжит бороться за титул, который доставался команде в двух предыдущих сезонах. СКА же завершил борьбу на внешней арене непривычно рано – уже в начале марта.

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