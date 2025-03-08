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ВСУ нанесли мощный удар по полигону с техникой и живой силой РФ в Запорожской области

  • 8.03.2025, 12:35
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ВСУ нанесли мощный удар по полигону с техникой и живой силой РФ в Запорожской области

Для атаки украинские бойцы использовали кассетные высокоточные реактивные снаряды.

Украинские воины нанесли точный удар по полигону с техникой и личным составом оккупантов на временно оккупированной части Запорожской области.

Для атаки украинские бойцы использовали кассетные высокоточные реактивные снаряды. Удар нанес существенные потери как в живой силе, так и в технике российских захватчиков, передает Цензор.НЕТ.

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