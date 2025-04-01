Британия пригрозила тюрьмой умолчавшим о связи с ГРУ, СВР, ФСБ и Госдумой РФ 4 1.04.2025, 21:14

1,536

Любой, кто работает на Россию в Великобритании, будет обязан задекларировать это.

Любой, кто работает на Россию в Великобритании, будет обязан задекларировать это, иначе ему «грозит тюрьма», заявила глава МВД королевства Иветт Купер. По ее словам, Москва несет ответственность за «угрозы нашей нацбезопасности».

Речь идет о новой британской Системе регистрации иностранного влияния (FIRS), в которой России был присвоена высшая (расширенная) категория вместе с Ираном. Купер пояснила, что такой подход позволит Лондону защитить себя, в том числе по таким направлениям, как политика, бизнес и академическая сфера.

Таким образом, все, кто так или иначе связан с Россией (например, с «Единой Россией», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой Россией — За правду», Госдумой, администрацией российского лидера, ФСБ, СВР, ГРУ, Росгвардией, судебной системой РФ и так далее), обязаны с 1 июля в течение трех месяцев внести свои данные в программу.

По утверждению Купер, Россия стоит за «разрушительными кибератаками, злонамеренными попытками вмешательства в наши демократические процессы и покушениями на убийства».

Глава МВД отметила, что этот подход позволит Лондону защитить себя, в том числе по таким направлениям, как бизнес и академическая сфера.

Bloomberg уточняет, что очередной виток напряжения между странами возник после того, как в марте обе страны выслали по два сотрудника посольства каждой из сторон.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми обвинил Россию в том, что она проводит «все более враждебную политику» против королевства. По его словам, Москва «преследует британских дипломатов, пытается подорвать британскую политику посредством злонамеренного вмешательства и киберопераций, а также вербует шпионов для совершения поджогов и саботажа на территории Великобритании».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com