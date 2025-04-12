«Труба в Судже»: российская пропаганда придумала абсурдную легенду об операции «Поток»6
- 12.04.2025, 12:49
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Легенда оказалась с «побочными эффектами».
Российская пропаганда создала культ вокруг провальной спецоперации «Поток» в Курской области РФ. Газовая труба «Уренгой – Помары – Ужгород» стала объектом поклонения и источником фейковой славы армии РФ.
Военные диктатора Владимира Путина буквально ползли по газопроводу в Курской области, чтобы зайти в тыл позиций Сил обороны Украины, а впоследствии из него совершили героическую легенду, интерактивный мемориал и даже объект поклонения, которому посвящают песни. Подробно об этом рассказали во влоге SPRAVDI Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
В марте 2025 года российские войска попытались прорваться к украинским позициям возле Суджи, ползая через газопровод «Уренгой — Помары — Ужгород». Чтобы обойти позиции ВСУ и не попасть под дроны, штурмовые группы россиян решили продвигаться по трубе, через которую российский газ еще недавно шел в Европу. План этой операции, ее цель, реализация и итоги вызывают множество вопросов и сомнений.
«Очевидно, в Кремле очень хотели показать очередную уникальную военную операцию и порадовать победой его великих начальников и рядовых россиян», — отметили в SPRAVDI. Этот эпизод быстро превратился в очередную пропагандистскую выдумку под названием спецоперация «Поток».
Россияне создали миф о героическом продвижении через 15 километров трубы, избегая украинских дронов. В ход пошли эмоциональные видео, песни, торжества и даже визит Путина в военной форме в Курскую область.
Как труба стала символом «победы»
Несмотря на неудачу на поле боя, российская пропаганда начала романтизировать этот «подвиг», мол, солдаты «самоотверженно» и «героически» ползли сквозь темноту, грязь и токсичные испарения. Чтобы закрепить «успех» операции «Поток», в Екатеринбурге даже установили копию части трубы (не все 15 км, а всего 16 метров), превратив ее в интерактивную зону для всех желающих пройти «маршрут героев».
На открытие прибыли Z-звезды, в частности Вика Цыганова, известная песней о ЧВК «Вагнер». И даже церковь присоединилась — местный митрополит публично благословил этот подвиг, призывая брать пример с военных.
Открытие памятника газовой трубы из операции.
Митрополит на открытии трубы в Екатеринбурге
Легенда с побочными эффектами
Пока пропагандисты создавали культ, российские врачи били тревогу. Медики заявили о серьезных поражениях дыхательной системы у участников «трубного рейда», которые несколько дней дышали вредными испарениями и токсичными веществами.
Рентгеновские снимки показали патологии, которых не было даже у людей с хроническими заболеваниями, и никто не знает, как точно лечить тех, кто несколько дней дышал остатками смеси.
В то же время, российские военкоры переключились с «подвигов» на истерики. Они начали размещать рентгены легких участников «трубной операции», перепрыгивая из прославления героев на соболезнование жертвам, а затем прыгая назад.
Впоследствии они потребовали привлечь к ответственности тех, кто организовал этот неудачный штурм с трубой, но сами остались виновными. Военкоры также рассказывали о тех, кого оставили умирать в этом же газопроводе: кто был ранен, а кто отравился токсичными веществами. При этом «трубный культ» спровоцировал внутренний раскол между самими пропагандистами, потому что возмущение из-за реального положения вещей спровоцировал исключение из «списка доверия».
«Никому нельзя мешать строить российский государственный миф», – подчеркнули эксперты.
Фэйк, взошедший за «героизм»
Операция «Поток» стала ярким примером того, как в России из неудачи создают миф о «победе» и масштабируют абсурд, чтобы россиянам показать «героизм» своих солдат и успехи.
«Россияне рожают «победу» из ничего – от «героев Гостомеля» до «трубного культа», – отметили в SPRAVDI.