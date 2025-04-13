Доля чистой энергии в мировой генерации превысила 40% 13.04.2025, 5:15

Впервые за почти столетие.

В 2024-ом году возобновляемые источники энергии и атомная энергетика обеспечили наибольшую с 1940-х годов долю мировой генерации.

В прошлом году зеленая энергетика достигла своего пика. При этом гидроэнергетика оставалась крупнейшим в мире источником электроэнергии с низким содержанием углерода (14,3%). За ней шла атомная энергетика (9,0%), доля которой достигла минимума за 45 лет, ветровая (8,1%) и солнечная (6,9%), пишет nv.ua.

«В 2024 году впервые с 1940-х годов производство из всех источников энергии с низким содержанием углерода — возобновляемых и ядерных — превысило 40% мировой электроэнергии. Рекордное увеличение возобновляемых источников энергии в сочетании с небольшим увеличением производства ядерной энергии на 69 ТВт-ч привело к тому, что в 2024 году доля низкоуглеродной энергии составила 40,9% (12 609 ТВт-ч)», — говорится в ежегодном отчете Ember Global Electricity Review.

В целом возобновляемые источники энергии принесли рекордные 858 ТВт-ч в 2024 году. Это на 49% больше, чем в 2022 году, когда зафиксировали предыдущий рекорд. Солнечная энергия удвоилась всего за три года, обеспечив более 2000 ТВт-ч электроэнергии в 2024 году.

В то же время анализ показал. что в 2024 году потребление ископаемого топлива также выросло на 1,4%. Это произошло из-за стремительного роста спроса на электроэнергию, что привело к увеличению выбросов в мировом энергетическом секторе. Главной движущей силой роста производства ископаемых топлив стали волны жары.

«Более жаркая погода способствовала увеличению ископаемой генерации в 2024 году, но мы вряд ли увидим подобный скачок в 2025», — отмечает Фил Макдональд, директор Ember.

Кроме погодных условий, увеличение использования электроэнергии связано с потребностями ИИ, центров обработки данных, электромобилей способствует росту глобального спроса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com