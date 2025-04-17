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В Беларуси «полноценно» внедрят цифровой рубль

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  • 17.04.2025, 18:12
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В Беларуси «полноценно» внедрят цифровой рубль

Через полтора года.

В Беларуси во второй половине 2026 года будет полноценно введен в оборот Цифровой белорусский рубль (ЦБР), заявил председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко в эфире телеканала «Первый информационный», сообщает БелТА.

По его словам, к этому сроку цифровой формой нацвалюты смогут пользоваться субъекты хозяйствования, а в 2027 году ЦБР станет доступен для госорганов и граждан.

Разработка платформы ЦБР началась в январе 2024 года. Ее созданием занялся один из основных разработчиков программных решений для Нацбанка Беларуси — «Центр банковских технологий». Платформа разрабатывалась на открытом блокчейне Hyperledger Fabric, в основе которого лежит исходный код от Linux Foundation.

Головченко отметил, что цифровой рубль находится в сфере приоритетов Нацбанка. По его словам, самый главный вопрос, который решит ЦБР, — это сохранность средств. Возможность проследить, как «цифровые деньги проходят по всей цепочке», очень важна, пояснил глава регулятора.

Также Головченко назвал очень перспективной тему использования цифровой валюты в трансграничных расчетах. Он отметил, что Беларусь «очень плотно взаимодействует» с Россией в этом вопросе.

«Очень важно, чтобы эти валюты, что называется, общались друг с другом и мы могли проводить трансграничные сделки. Сейчас параллельно с созданием инфраструктуры белорусского цифрового рубля уже работаем и над совместным планом действий по использованию этих инструментов во взаимных расчетах», — рассказал он.

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